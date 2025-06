Albiate: c’è il Consorzio Comunità Brianza per la Sagra di San Fermo

È il Consorzio Comunità Brianza il soggetto ammesso alla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Albiate per l’organizzazione e gestione delle attività “Sagra di San Fermo 2025- la Sagra della Salute”. È questo l’esito ufficiale della manifestazione d’interesse che l’amministrazione comunale di Albiate aveva aperto alla ricerca di un ente a cui affidare l’organizzazione e gestione delle attività della festa patronale, dopo il passo indietro (polemico nei confronti del Comune) dell’associazione “Amici di San Fermo”, storico sodalizio alla guida del programma della sagra.

Albiate: il Consorzio Comunità Brianza idoneo per organizzazione e gestione dopo il dietrofront degli “Amici”

Le istanze presentate sono state otto, sette delle quali giudicate “non conformi”. La domanda presentata dal Consorzio Comunità Brianza è quindi risultata l’unica accolta, e ha maturato un punteggio di 42 punti (12 per esperienza dell’ente in una o più aree oggetto della manifestazione di interesse, 12 punti per qualità e articolazione del programma presentato, 10 per numero dei soggetti coinvolti nella rete e 8 punti per promozione/ comunicazione/ pubblicità dell’evento sul territorio della provincia Monza della Brianza), risultando di fatto il soggetto ammesso alla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Albiate per l’organizzazione e gestione delle attività della Sagra 2025.

Nei prossimi giorni, dovrebbe essere reso noto il programma ufficiale della manifestazione che, come noto, sta registrando non poche polemiche da parte di chi storce il naso di fronte alla dichiarata volontà dell’amministrazione comunale di apportare modifiche e innovazioni che si attende vengano rese note e ufficializzate.