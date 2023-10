Monza: il semaforo troppo veloce che genera traffico e sballa gli orari ai pullman

Continua a durare troppo poco, a sballare gli orari delle corse dei pullman e a ingolfare ulteriormente una circolazione che a Monza, a ridosso del centro storico, già di per sé si presenta poco scorrevole.

Monza: il semaforo troppo veloce tra via Manzoni-largo Mazzini-via Cavallotti

È il semaforo che regola il traffico di via Manzoni nel tratto, a senso unico, racchiuso tra largo Mazzini e via Cavallotti.

Segnalazioni sui disagi causati da un verde troppo breve negli ultimi mesi non sono mai mancate. Tornano ora, però, a essere ribadite con forza ancora maggiore – anche alla luce degli ultimi disservizi del sistema di trasporto pubblico locale, raccontati anche dal Cittadino.

Monza, il semaforo troppo veloce: «Serve un intervento straordinario, un problema per i pullman che accumulano ritardi»

«Quello di cui c’è bisogno è un intervento straordinario. L’amministrazione lo sa e dovrebbe prendere in mano la situazione – sottolinea l’ex consigliere comunale Salvatore Russo, ora nel direttivo della Lega cittadina, che nel corso dei mesi ha raccolto numerose testimonianze di autisti e passeggeri – Il verde dura una dozzina di secondi: riescono a passare due, tre auto alla volta. Oppure, ed è proprio questo il problema, un solo pullman. Poi il semaforo torna rosso e il traffico, inevitabilmente, si allunga».

Non solo questo, però: «Fermata dopo fermata, le corse che transitano in via Manzoni accumulano ritardi sempre maggiori, con disagi sia per i passeggeri, sia per gli autisti».