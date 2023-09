Trasporto pubblico: altri tagli di corse per i bus di Monza e della Brianza, “Mancano autisti”

L’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia ha dovuto programmare una “parziale rimodulazione” del servizio: è successo, spiega in una nota stampa, a causa delle “oggettive criticità comunicate da Nord Est Trasporti e Autoguidovie”. Il provvedimento nasce dalla necessità di “far fronte alla carenza di personale e alle difficoltà nel reperimento di nuovi autisti, problematica sempre più diffusa a livello nazionale”.

Scrive l’Agenzia che “le due aziende si trovano in una situazione simile rispetto alla mancanza di organico: per l’ambito interurbano del nord-est milanese e della provincia MB mancano all’appello 35 autisti su un fabbisogno di circa 385, per i servizi interurbani del sud-est milanese ci sarebbe bisogno di almeno 8 conducenti su una necessità complessiva di 102, mentre per i servizi urbani e interurbani della provincia di Pavia servirebbero 30 unità per raggiungere quota 329”.

Agenzia Tpl: “Una rimodulazione nell’immediato e in via transitoria delle corse”

È stato quindi necessario, “nell’immediato e in via transitoria”, rimodulare alcuni servizi in base “al reale utilizzo delle linee”. L’Agenzia “ha agito in accordo con le aziende, salvaguardando per quanto possibile le fasce di punta, con particolare riguardo ai servizi dedicati agli studenti, e intervenendo sulle fasce orarie e sulle linee caratterizzate da minor flussi di utenza e su quelle per cui sono disponibili migliori alternative di viaggio”.

Autobus Autoguidovie e Net, le linee interessate e le modifiche

Ritoccate, secondo quanto comunicato dalla Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, per la zona centro Brianza e area urbana di Monza gestite da Autoguidovie la Linea Z205: “lievemente ridotta la frequenza con la soppressione di 4 corse nell’arco della giornata”, la Linea Z221: “soppressione di 2 corse”; Linea Z231: “solo al sabato soppressione di 2 corse nell’arco della giornata”; Z250: “dal lunedì al sabato soppressione di due corse nell’arco della giornata”; Z203: “dal lunedì a venerdì, tra le 15 e le 17 e tra le 17 e le 20, la frequenza passa da 15 a 22 minuti, il sabato, tra le 15 e le 20, la frequenza passa da 15 a 22 minuti”; Z222: “dal lunedì al venerdì la frequenza passa da 15 a 20 minuti, il sabato passa da 30 a 35 minuti, mentre la domenica e i giorni festivi le corse della linea non vengono effettuate”; Z225: “dal lunedì al venerdì la frequenza passa da 15 a 18 minuti”; Z227: “dal lunedì al venerdì la frequenza passa da 15 a 20 minuti, il sabato passa da 30/60 minuti a 60 minuti”. Modifiche anche per le linee Z301, Z307 e Z311 nella Brianza Est e zona dell’Adda nella Città Metropolitana di Milano. Dettagli online su monzabrianza.autoguidovie.it e su nordesttrasporti.it.

Un’altra azione messa in campo dall’Azienda Tpl è stata quella di invitare le aziende a presentare un piano di misure per dare una risposta strutturale al problema. “Il tema della carenza di personale andrebbe affrontato al più presto a livello nazionale – ha fatto sapere Francesca Zajczyk, presidente dell’Agenzia TPL – A mancare ad oggi è una strategia di lungo periodo, che andrebbe pensata da un punto di vista di sistema”.