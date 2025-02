Lo dicono subito. Sarà una passeggiata pacifica “al fine di condividere lo stato d’animo caratterizzato dalla delusione per la mancanza di ascolto dei territori”. Sono i principali comitati che hanno guidato la battaglia contro Pedemontana: Circolo Gaia Legambiente, comitato No Pedemontana Arcore, Camparada, Lesmo e Usmate – Velate, Parco dei colli briantei e si danno appuntamento sabato 1 marzo, alle 15, in piazza Durini ad Arcore, per poi muoversi verso il bosco di Bernate, che non c’è più.

Pedemontana: sabato passeggiata pacifica ad Arcore, appuntamento in via Durini (se piove slitta a domenica)

Le ruspe hanno attaccato settimana scorsa, scatenando la reazione di numerosi cittadini. La speranza è che a passeggiare arrivino in molti: «Vogliamo mantenere viva la convinzione che non dobbiamo lasciare che le nostre vite siano condizionate da scelte dettate dalla speculazione».

Obbligo, dicono gli organizzatori, è “portare tre persone di diversa età! Difendiamo il mondo che ci vogliono togliere e insieme costruiamo un futuro diverso. Portiamo striscioni, disegni e oggetti che testimonino il senso della nostra lotta“.

In caso di pioggia forte l’appuntamento è rimandato al 2 marzo alla stessa ora.