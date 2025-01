Pedemontana, gallerie e stop di un anno al Besanino: l’impatto della tratta C sulla Brianza

Pedemontana, partito il conto alla rovescia. Dal 19 dicembre scorso via ai mille giorni per la realizzazione dei lavori.

Pedemontana, gli interventi previsti nel primo anno di lavori

Il primo anno previsti interventi per le Gallerie Macherio 1, Biassono 2, Arcore 3 e Desio, risoluzione interferenze, demolizione fabbricati, taglio boschi e approntamento aree di cantiere. Sono le notizie ufficiali rese note nell’assemblea pubblica tenuta a fine dicembre alla scuola di Macherio alla presenza dei tecnici di Pedemontana, del sindaco di Macherio, Franco Redaelli e dell’assessore ai lavori pubblici, Matteo Buzzi, fautori dell’incontro con la cittadinanza.

Pedemontana assemblea a Macherio

Pedemontana, la tratta C e l’impatto sul territorio locale

La tratta C che riguarda Macherio avrà impatti importanti per il territorio locale, a cominciare dalla realizzazione del tratto in galleria a pochi metri dalla scuola Rodari di Bareggia. Sempre nella frazione, si prevede la creazione di un grande deposito per la raccolta del terreno nell’ampia zona verde in via Fratelli Bandiera.

La viabilità sarà inevitabilmente modificata: durante la fase di cantiere, è previsto il passaggio di centinaia di camion al giorno carichi di terreno.

Pedemontana, stop di un anno al Besanino tra Biassono e Canonica

Fra le comunicazioni degne di nota, non è mancata la novità per i pendolari: chi utilizza il Besanino dovrà trovare alternative perché è prevista l’interruzione della linea per circa un anno nelle fermate di Biassono e Canonica, ma si prevede l’attivazione di un servizio bus sostitutivo: «Le due stazioni dovrebbero rimanere chiuse per circa un anno – spiegano i tecnici – non sappiamo ancora il periodo esatto e la durata dell’interruzione».

«Abbiamo fatto molti incontri con Pedelombarda e Pedemontana – precisa il sindaco di Macherio, Franco Redaelli– il lavoro che faremo è quello di perfezionare sul territorio tutti gli aspetti pratici che da macro diventano specifici sulla singola via, sulla singola abitazione, ci teniamo che vengano fatti nel modo migliore. È una fase iniziata un anno fa e che va avanti: periodicamente ci troviamo a discutere e ci saranno ulteriori aggiornamenti in futuro».

Pedemontana tratta C

Pedemontana, tutti i cantieri a Macherio: garantita l’accessibilità al cimitero di Bareggia

L’ingegnere Andrea Monguzzi ha illustrato all’assemblea tutti i cantieri e quindi anche quelli che interesseranno Macherio: «Inizialmente il progetto prevedeva la chiusura di viale Regina Margherita per tre mesi, a seguito degli incontro con i Comuni della tratta C abbiamo capito che questa chiusura avrebbe comportato notevole traffico su questa zona, è stata studiata una deviazione provvisoria per non interrompere il traffico sulla questa strada con questa soluzione, rispetto anche a quello previsto dal progetto definitivo, prevediamo di non interrompere mai il flusso del traffico su viale Regina Margherita. L’accessibilità al cimitero di Bareggia? Verrà garantita».