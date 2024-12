Mercoledì 18 dicembre, assemblea pubblica alla scuola media di Macherio su Pedemontana. Saranno presenti i vertici della società. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Redaelli vuole fare chiarezza rispetto al tema ed aggiornare la cittadinanza.

Pedemontana: assemblea pubblica a Macherio con i vertici della società, le parole del sindaco Redaelli

«Avremmo voluto convocare l’assemblea in un secondo momento, con in mano aggiornamenti tali da essere diramati alla popolazione – spiega il sindaco di Macherio – ma di fronte ad alcune notizie che circolano e che non sono ufficiali abbiamo deciso di anticipare questo appuntamento ed invitare i vertici di Pedemontana a Macherio come fatto l’anno scorso per illustrare con chiarezza lo stato dell’arte. Ci viene imputato di nascondere le notizie? Assolutamente no. I sindaci della Tratta C, me compreso, si incontrano periodicamente con Regione e Pedemontana per fare il punto, e così è stato fatto anche di recente. Non è stato un incontro straordinario sono però uscite notizie poco chiare e per questo motivo abbiamo deciso di fare chiarezza. Vogliamo essere trasparenti».

Pedemontana: assemblea pubblica a Macherio con i vertici della società, dalle 20.45

I cittadini potranno fare domande, evitando se possibile questioni personali, dalle 20.45, orario di convocazione dell’assemblea pubblica. Al centro la questione Pedemontana e i risvolti su Macherio. «Non vogliamo creare fraintendimenti, vogliamo comunicare ai cittadini la situazione aggiornata ad oggi – conclude il sindaco – chiariremo aspetti che possono essere equivoci, e che portano talvolta alla disinformazione. Non abbiamo intenzione nascondere nulla, non è nostra intenzione. Siamo sul territorio e siamo tutti direttamente coinvolti».