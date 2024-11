Pedemontana, a Cesano Maderno parte la bonifica dalla diossina

Parte ufficialmente la bonifica da diossina in vista della realizzazione dell’autostrada Pedemontana.

Da lunedì inizieranno le attività previste nel progetto operativo, in particolare il campionamento e la successiva caratterizzazione dei terreni da bonificare sull’area ubicata nel Comune di Cesano Maderno che viene identificata come «terzo lotto – via Beato Angelico». La durata complessiva della bonifica nel territorio cittadino è stimata in 7-8 mesi.

Com’era stato spiegato nel corso dell’incontro organizzato dall’amministrazione comunale, con i vertici di Pedemontana e con il direttore generale del settore Ambiente e clima della regione Lombardia, in città si tratta di prelevare 28mila tonnellate di terra inquinata da diossina. Sono distribuiti su un totale di sei lotti (40mila metri quadrati) e corrispondono complessivamente a 15mila metri cubi.

I 7-8 mesi non saranno tutti dedicati allo scavo: questo è previsto soltanto verso il quarto mese. Il tempo più lungo è dovuto alla predisposizione di tutta l’area logistica di cantiere, con viabilità di accesso alle aree e al monitoraggio della situazione attuale. In più bisogna anche verificare interferenze coi sottoservizi, e provvedere alla bonifica da ordigni bellici. Gli scavi, sono limitati a 32 giorni in via Giovanni Dei Medici, in via Beato Angelico e in via Sant’Eurosia, mentre basteranno 5 giorni per via Alessandro Manzoni e altri 5 per via Filippo Turati.

Durante quella fase, secondo percorsi ben precisi già identificati, in Cesano transiterà un camion pieno di terra ogni 20 minuti per un totale di 1.046 passaggi stimati.