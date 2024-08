Partito il tavolo regionale su Pedemontana, Ponti (Pd): “Compensazioni e pedaggio le sfide principali”

Pedemontana: avviato l’1 agosto un tavolo di lavoro regionale, richiesto come primo firmatario dal consigliere brianzolo del Pd Gigi Ponti, per affrontare le sue criticità. “Finalmente è partita una regia operativa su un tema fondamentale per i cittadini e le imprese” ha dichiarato il consigliere regionale che ha partecipato alla tavola rotonda assieme a diversi colleghi consiglieri, ai sindaci del territorio tra cui Gianpiero Bocca, primo cittadino di Cesano Maderno e coordinatore dei sindaci della tratta B2, ai vertici di Pedemontana, al vicepresidente della Provincia di MB, Riccardo Borgonovo e all’assessore alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi.

Tavolo su Pedemontana: “Il cantiere durerà almeno 5 anni”

“Le opere di compensazione e pedaggiamento sono le principali sfide che Regione deve affrontare” ha detto il consigliere. “Con l’avvio dei primi cantieri, in una delle aree territoriali più complesse e congestionate della Lombardia, si stima che almeno 25 mila veicoli dovranno utilizzare le strade intercomunale a causa dei lavori sulla Milano Meda. Questo è un problema serio e concreto e va affrontato in modo congruo da Regione, Provincia e Comuni” ha aggiunto.

Partendo da una mozione della quale è primo firmatario, Ponti ha aggiunto come “le singole realtà comunali non possono gestire da sole un tema così complesso legato ad un cantiere che durerà almeno 5 anni. È quindi fondamentale che venga strutturata una gestione sovracomunale”. Di qui la richiesta dell’istituzione di una cabina di regia tecnica, “capace di affrontare la complessità dei cantieri e che tenga conto del traffico veicolare nonché dell’effettiva disponibilità di carico dei passeggeri”.

“Oltre alla cabina di regia – aggiunge Ponti – ho chiesto che vengano messi a disposizione maggiori fondi per le compensazioni, soprattutto considerando che ad oggi non sono ancora state realizzate opere capaci di aiutare la rete viabilistica intercomunale”.

Tavolo su Pedemontana: “Sul pedaggiamento si diano informazioni chiare”

Una ulteriore questione che vale la pena affrontare da subito, per il consigliere dem è quella legata al pedaggiamento della Mi-Me e per la quale Regione ha invece ipotizzato una scontistica: “Credo sia arrivato il momento – conclude Ponti – di dare informazioni precise rispetto al metodo che si intende perseguire. Sono soddisfatto del fatto che diversi colleghi della maggioranza siano d’accordo sulla questione: Regione trovi le soluzioni affinché i cittadini non paghino due volte un’opera che già è finanziata da fondi pubblici”. Il tavolo regionale si è quindi concluso dandosi appuntamento al prossimo 16 settembre, giorno durante il quale verrà affrontato il tema sulle opere di compensazione.