Arriva l’autostrada: a Desio le ruspe di Pedemontana sono già al lavoro

Un’area di circa 30mila metri quadrati già “circondata” da gabbie di metallo; mille buche – una ogni tre metri – profonde quasi quattro metri, scavate dove ancora pochi giorni fa i volontari facevano attività sportiva all’aria aperta: la vasta spianata di campi che si estende nel quartiere San Carlo da alcuni giorni ormai è ridotta a un groviera. Un cantiere, per i tecnici. Per i desiani, un campo di battaglia.

A Desio Pedemontana ha iniziato a Scavare; due aree di lavoro

Pedemontana ha iniziato a scavare. Ruspe e operai sono al lavoro ogni mattina con le loro trivelle. Due le aree di lavoro: una al confine con Seregno, l’altra nella estrema periferia che divide la città con Cesano Maderno. Il cantiere di Pedemontana è ormai una realtà che incombe sul territorio di Desio. Si aggiungerà a quello – già in corso da un anno e mezzo della metrotranvia Seregno-Desio-Milano. Ed è facile prevedere che i due mega cantieri destinati a durare anni creranno disagi pesanti.

A Desio arriva Pedemontana, gli ambientalisti in piazza

Sono già 40 – su un totale di 800 – gli espropri messi a segno a Desio. Il direttore di Autostrada Pedemontana Lombarda, Sabatino Fusco, già all’inizio dell’estate lo aveva annunciato: “Stiamo dando inizio alla fase preparatoria. E’ previsto un campionamento dell’area con l’eliminazione di vecchi ordigni bellici e la bonifica del terreno da elementi inquinanti”.

Di tutto quanto sta accadendo i comitati ambientalisti hanno deciso di avvisare i desiani: domenica 6 ottobre, Comitato Quartiere San Giorgio, Coordinamento No Pedemontana, Circolo Legambiente Giussani e Comitato suolo libero saranno in piazza Conciliazione per chiedere ai desiani una firma: “Chiediamo ai desiani di fare pressione su Pedemontana– anticipa Isotta Como – perché i vertici di sui vertici di Autostrada Lombarda si presentino di fronte ai cittadini e alle cittadine di Desio per spiegare in modo chiaro che cosa sta per accadere sul nostro territorio”. Una mobilitazione senza precedenti: i volontari resteranno attivi in piazza tutto il giorno dalle 9.30 alle 16.