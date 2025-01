Più di 500mila visualizzazioni in un anno, quasi 600mila a dire il vero: è la metropolitana, anzi le metropolitane, l’argomento più letto nel corso del 2024 sul sito del Cittadino (ilcittadinomb.it).

Gli articoli più letti del CittadinoMb nel 2024: i trasporti

Quella più vista in assoluto riguarda due esposti dell’associazione Hq Monza che in realtà risalgono a marzo dell’anno prima, ma che evidentemente hanno macinato ancora lettori. Di fatto le notizie relative alle metropolitane, al prolungamento della Lilla a Monza e in second’ordine quello della Verde a Vimercate sono uno degli argomenti preferiti dai brianzoli.

Come quelle sui trasporti in generale e sul mondo dei treni Trenord.

Gli articoli più letti del CittadinoMb nel 2024: la morte di Claudio Pinna, compagno di Iva Zanicchi

Questo, sul fronte dei grandi temi, perché se si va sul dettaglio, c’è stata una notizia regina tra tutte, ed è quella della morte del marito di Iva Zanicchi, che vive a Lesmo, nel corso dell’estate: la scomparsa di Claudio Pinna a metà agosto e i funerali hanno strappato il record assoluto di lettori nel corso dell’anno che si è appena concluso e di reazioni sui social.

C’è spazio per lo sport e per il calcio: non c’è il Monza nelle posizioni di vertice, neanche qui (per il momento), ma la Serie C con il Renate contro la Pro Sesto in una classica di provincia e l’Eccellenza con protagonista in particolare l’Ardor Lazzate.

Gli articoli più letti del CittadinoMb nel 2024: i passaporti

Ci sono nella top ten i dannatissimi passaporti, che non sono un problema solo locale ma macinano lettori sugli aggiornamenti che arrivano dalla questura di Monza e Brianza soprattutto quando si aprono gli slot speciali nelle agende degli appuntamenti.

Gli articoli più letti del CittadinoMb nel 2024: la cronaca

Come sempre, la cronaca nera: il giovane di Lissone sequestrato dopo aver perso tutti i soldi che gli erano stati affidati per investirli e la notizia, estiva non solo perché successa d’estate, del ritrovamento di una borsetta rubata durante i lavori di asfaltatura sulla Statale 36.

Gli articoli più letti del CittadinoMb nel 2024: la salute

E ancora la salute. E l’ospedale San Gerardo: in questo caso si tratta della nuova tecnica per la fibrillazione atriale che pone la struttura tra le prime in Italia.

Ma anche la storia (a lieto fine) dell’uomo di 59 anni che si era presentato in farmacia a Cesano Maderno con un dolore al petto: dall’ecg effettuato era emerso un infarto in corso. La tempestiva chiamata al 112 gli aveva salvato la vita.

Gli articoli più letti del CittadinoMb nel 2024: Pedemontana

Poi la Pedemontana, l’amata odiatissima autostrada di attraversamento da ovest a est che continua a tenere banco fra strenui difensori e acerrimi nemici. In classifica la storia del desiano al quarto esproprio.

Gli articoli più letti del CittadinoMb nel 2024: Monza in tv

La notizia di costume dell’anno ha il profumo del pane caldo: riguarda la puntata del Forno delle Meraviglie girata a Monza, la trasmissione di Real Tv alla ricerca del forno più buono della città. Pochi clic sopra Alessandro Borghese e i suoi 4 Ristoranti raccontati a inizio anno quando erano a caccia della miglior “cucina chic” di Monza.

Gli articoli più letti del CittadinoMb nel 2024: Vittorio Emanuele di Savoia

Tra queste la storia e la morte di Vittorio Emanuele di Savoia, in particolare con la sua lettera alla città di Monza.