Monza va in tv con Alessandro Borghese, quando è 4 Ristoranti con la città protagonista

Il suo passaggio per le vie del centro storico di Monza non era passato inosservato, così come il furgone nero della trasmissione tv 4 Ristoranti. Dopo la registrazione fatta a fine dello scorso novembre, l’attesa puntata in città della trasmissione condotta dallo chef Alessandro Borghese approda in video. Sarà trasmessa il 4 febbraio su Sky Uno a partire dalle 21.15.

“Da secoli luogo di villeggiatura dei reali, Monza ha un’anima elegante che si ritrova nelle vie del centro storico e nella proposta culinaria. Quale sarà il migliore ristorante chic?”.

Monza va in tv con Alessandro Borghese, in onda domenica sera

Così si legge nell’anticipazione del programma in onda domenica sera. Nulla di più si sa ancora sui quattro concorrenti. I nomi dei quattro ristoranti in gara, nella categoria “ristorante chic” sono ancora top secret, così come il nome del fortunato che si è aggiudicato il contributo economico messo a disposizione dalla trasmissione, da investire nella propria attività. Ma il premio più ambito resta il titolo di miglior ristorante della puntata.

Il tour di quest’anno ha portato Borghese ad assaggiare le specialità fuori e dentro i confini italiani, e dopo la sosta a Monza l’ultima puntata di questa stagione, iniziata lo scorso 17 dicembre, si chiuderà a Mantova.

Monza va in tv con Alessandro Borghese, come funziona

Dunque agli appassionati dello chef romano, agli amanti dei talent culinari, ai buongustai e i monzesi tutti non resta che aspettare ancora qualche giorno per sapere non solo chi si sfiderà a colpi di specialità e maestria nell’arte della ristorazione, ma anche il nome del vincitore della puntata. A tutti i partecipanti verrà comunque consegnato il bollino di 4 Ristoranti che potrà essere esposto fuori dal locale, come attestato di eccellenza.

Ogni ristorante sarà valutato con punteggi da 0 a 10 che saranno assegnati da tutti e quattro i ristoratori in gara, giudicando location, menù, servizio e conto. In più una categoria specifica di ogni puntata legata a un piatto o un ingrediente della tradizione locale. Ai voti dei titolari si aggiungeranno quelli decisivi di Borghese.