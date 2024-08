Lesmo, il grande dolore di Iva Zanicchi: ha perso il suo compagno Fausto Pinna

Un anno fa lei lo aveva annunciato in diretta Tv: «Basta concerti, devo stare vicino al mio compagno». E’ morto nella notte dell’8 agosto Fausto Pinna: un grande dolore per la celebre cantante, conduttrice televisiva e attrice Iva Zanicchi. L’uomo aveva 74 anni ed era un produttore musicale e discografico. Fumatore, ha lottato fino all’ultimo giorno contro un tumore. A piangerlo, oltre a Iva, ci sono la figlia Giorgia Pinna, il genero Marco e i nipoti. I funerali saranno celebrati a Lesmo il 9 agosto alle 15.30 nella chiesa di santa Maria assunta. Un grande amore, quello tra la cantante e il produttore musicale: erano legati dal 1987, anche se la coppia non aveva mai pensato al matrimonio.

Lesmo, il grande dolore di Iva Zanicchi: un anno fa la scoperta, per stargli vicino Iva aveva rinunciato a ogni concerto

Per stargli vicino nel corso di una dura e lunga malattia, la cantante aveva rinunciato a ogni lavoro, ritirandosi a vita privata. In più di un caso l’artista si era confidata, parlando anche pubblicamente della malattia: “Il mio compagno Fausto ha un tumore – aveva rivelato nel corso di una nota trasmissione televisiva -. Fumava 90 sigarette al giorno e gli avevano dato due mesi di vita. Lui è forte come una quercia e sta lottando“. Era il settembre 2023: da allora l’uomo è riuscito a lottare ancora per quasi un anno.

Nel corso di quasi quarant’anni, l’amore non era mai venuto meno, anzi era cresciuto, facendone una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Una coppia che ha vissuto tanti momenti di gioia, ma anche di difficoltà. Come quando Fausto Pinna ha scoperto di avere un tumore: un cancro ai polmoni. Una diagnosi che ha cambiato le vite di Iva Zanicchi e Fausto Pinna.

Lesmo, il grande dolore di Iva Zanicchi: un amore lungo quasi quarant’anni, mai il matrimonio

Su un famoso settimanale, Iva Zanicchi aveva descritto il suo amore con il compagno Fausto: “Un amore maturo, nato a poco a poco, che si era sempre più approfondito. In tanti anni, mai uno screzio, mai un litigio” pur avendo condiviso anche il lavoro, visto che Pinna è stato il produttore musicale del disco Care Colleghe della Iva nazionale. Aveva anche spiegato perché, nonostante un sentimento profondo, non aveva mai pensato di sposarsi: “Non voglio sposarmi. Non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta (con l’ex marito Antonio Ansoldi dal quale era separata dal 1985)”.

Cantante di musica leggera di grande temperamento in grado di spaziare tra vari stili, nel 1970 Iva Zanicchi è stata definita dall’imitatore Alighiero Noschese come il pollice della canzone italiana, ossia una delle personalità musicali italiane più importanti, insiemea Mina, Ornella Vanoni e Milva. Negli anni Ottanta e Novanta ha condotto alcune trasmissioni televisive su Mediaset.