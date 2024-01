Qual è il forno delle meraviglie di Monza e Brianza? Il pane più buono in tv su Real Time

Quale è il pane più buono di Monza e Brianza? La sentenza spetta alla nuova trasmissione in onda tutti i venerdì sera su Real Time.

Il forno delle meraviglie di Monza e Brianza: i panifici in gara

Per la prima puntata del “Forno delle meraviglie”, il conduttore Fulvio Marino è sbarcato a Monza per una sfida che ha visto in gioco l’”Ar.Te del grano”, il panificio di Arianna e Teo lungo il Lambro, “Il forno dei Colombo”, attività storica di via Cavallotti nel capoluogo e “Cerere. L’atelier del pane” a Canonica di Triuggio.

Ospite d’onore della puntata il comico Gianluca Impastato (nome omen) che ha avuto il compito di attribuire i punti bonus al forno più gradito.

Il forno delle meraviglie di Monza e Brianza: le storie

Prima tappa, lungo il Lambro con le immagini dall’alto a mostrare il centro storico di Monza in una straordinaria giornata di cielo azzurro: la facciata del Duomo, le decorazioni ancora natalizie, santa Maria in Strada, i vicoli che raggiungono il Lambro fino ai tavolini dell’Ar.te del Grano. A fare da padrona di casa la spigliata Arianna De Nina che ha conquistato tutti con la sua parlantina e simpatia e ha accolto gli avversari: Andrea Colombo, 23 anni alla quarta generazione nel forno di famiglia, e Corrado Scaglione, titolare da tre anni a Triuggio di “Cerere”.

Tre le categorie da giudicare: il salato, il dolce e la specialità della casa oltre ai punti bonus per l’esperienza complessiva al forno.

Il forno delle meraviglie di Monza e Brianza: le attività del capoluogo

Arianna e Teo hanno mostrato i pezzi forti: le focacce liguri, le ciambellone salate e come specialità la torta paesana secondo l’antica ricetta della nonna di Arianna.

Spostandosi in via Cavallotti nel “Forno dei Colombo”, il giovane Andrea ha raccontato il suo impegno a portare avanti l’attività del padre scomparso prematuramente e ha puntato sulle tradizioni di famiglia come la Colomba dei Colombo che viene venduta tutto l’anno o la focaccia di zucca.

Il forno delle meraviglie di Monza e Brianza: la tappa a Canonica

Viaggio in Brianza invece per arrivare a Canonica di Triuggio da “Cerere. L’atelier del pane”, un locale che pare un atelier con il forno a vista e le specialità che dolci e salate che risentono dell’influenza siciliana del fornaio.

Il forno delle meraviglie di Monza e Brianza: la classifica finale

Proprio il Forno di Triuggio si è aggiudicato la puntata con 60 punti, mentre Arianna e Teo sono arrivati secondi con tre punti di scarto grazie al bonus, medaglia di bronzo per Andrea Colombo.