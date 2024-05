Cesano, in farmacia con un infarto in corso e poi operato d’urgenza: «Scoperto con il nostro cardiogramma»

Si è presentato alla Farmacia Dante di Cesano Maderno, dal dottor Gianni Cocchi, il titolare, con un intenso dolore al petto e grazie a un elettrocardiogramma e a un referto immediato ha evitato il peggio. È stato infatti sottoposto a un intervento di angioplastica d’urgenza all’ospedale di Desio e tutto è andato bene.

Cesano, il racconto del farmacista: il paziente con l’infarto e la chiamata al 118

A raccontare l’accaduto è lo stesso farmacista, che tiene così a testimoniare come i servizi offerti dalle farmacie, esami clinici e telemedicina, siano decisamente efficienti e, in questo caso, anche efficaci. Almeno riferendosi al paziente, un 59enne brianzolo.

“È arrivato in farmacia martedì per sottoporsi all’esame come consigliato dalla sua dottoressa di base” racconta Cocchi. “Ha detto di avere un dolore al petto e appena terminato il cardiogramma l’esito, attraverso la nostra apparecchiatura, collegata a un computer, è stato inoltrato da prassi a un ospedale di Brescia dove ci hanno immediatamente risposto che il paziente aveva in corso un infarto in fase acuta“ spiega ancora il titolare della Farmacia Dante.

Cesano, il racconto del farmacista: “Operato, è andato tutto bene”

Subito dalla farmacia è partita una chiamata al 118 e il 59enne è stato portato con urgenza all’ospedale di Desio dove è stato sottoposto a un intervento: “Ci hanno detto che è andato tutto bene” dice il farmacista “e anche il medico di base, appena saputo l’accaduto, si è presentato qui per avere informazioni e congratularsi”. “Si tratta di una di quelle cose che ci fanno amare ancora di più il nostro lavoro” conclude Cocchi.