Pedemontana, nodo Santa Margherita, i comitati si mobilitano

«La via per Santa Margherita sarà chiusa tre mesi per la cantierizzazione di Pedemontana, ma non si sa da quando. Questo desta preoccupazioni. È l’unica arteria di una certa qualità che collega la frazione a Lissone. Ricondurre il problema ai soli residenti della frazione sarebbe un grave errore: è un problema di tutti i lissonesi, ma anche di coloro che attraversano la città per raggiungere il posto di lavoro». Elio Talarico, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale sottolinea l’importanza dell’incontro da lui organizzato e in programma nella serata di martedì 10 dicembre alle 21 al centro civico di Bareggia (piazza Sant’Antonio). Un’occasione per parlare proprio della cantierizzazione dell’autostrada. «Nel pomeriggio di mercoledì 27 – spiega Talarico – i comuni sono stati convocati dalla regione Lombardia per un incontro con i tecnici di Pedemontana per esaminare i problemi della cantierizzazione lungo la tratta C. La cosa grave, al di là delle conseguenze pratiche che i lavori comporteranno, è che nella stessa serata si è svolta una seduta di consiglio comunale. Nessuno della maggioranza ha ritenuto utile informarci su quanto di sta accadendo.

Lissone, nodo Santa Margherita, il sindaco non è nemmeno andata

Non il sindaco Laura Borella, che in regione non è nemmeno andata, non l’assessore Massimo Rossati, che ha invece partecipato all’incontro e che in aula non ha riferito nulla. Noi, naturalmente, l’abbiamo saputo lo stesso grazie alla rete di sindaci del centrosinistra».

Da quell’incontro date certe non sono uscite. Si è parlato delle singole criticità da superare. A Lissone, in particolare, la chiusura per tre mesi della via per Santa Margherita. «A oggi – aggiunge il capogruppo del Pd – credo sia superato il discorso di essere a favore o contro alla Pedemontana. A Milano è stato detto che i finanziamenti ci sono e l’opera si farà, partendo dalla cantierizzazione di Macherio e Biassono. Si tratta però di farla nel migliore dei modi, ovvero con il minore impatto possibile sui cittadini e sul territorio. Lo sviluppo della vicenda ci sta allarmando. Noi vogliamo fare questo incontro per informare. Con martedì dovremmo avere qualche dato in più, visto che lunedì è in programma la commissione Urbanistica». Alla serata di martedì sono invitati alcuni sindaci del centrosinistra («perché sono chiamati agli incontri e dovrebbero essere i più informati»). Il Partito Democratico ha esteso l’invito anche al sindaco Laura Borella e all’assessore Rossati