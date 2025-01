Trova il sostegno del gruppo provinciale di centrosinistra la diffida legale per fermare la tratta D-Breve di Pedemontana inviata da alcuni sindaci del Vimercatese al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). Il documento è del fine settimana e porta la firma di Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Caponago, Carnate, Cavenago Brianza, Ornago, Sulbiate e Vimercate per fermare la tratta D-breve.

Pedemontana: il sostegno del centrosinistra provinciale alla diffida, «problematiche che non riguardano solo il Vimercatese»

«Il nostro pieno sostegno alle amministrazioni e alle comunità del Vimercatese – fa sapere Brianza Rete Comune – Un fronte trasversale e unito, che ha portato alla luce gravi criticità giuridiche, evidenti assurdità progettuali e una vergognosa sottovalutazione dell’impatto ambientale. Queste problematiche non riguardano solo il Vimercatese. L’opera, nella sua interezza, non risponde all’interesse della nostra Provincia. Se realizzata, comporterà danni ambientali incalcolabili e un enorme debito per i contribuenti, senza consegnare adeguati miglioramenti viabilistici. Per questo rinnoviamo il nostro impegno: ripartire da una visione diversa di progresso, di mobilità e cura del territorio, affinché tutta la Provincia possa lavorare insieme, nell’interesse delle nostre comunità».

Pedemontana: il sostegno del centrosinistra provinciale alla diffida, le contestazioni

Tra le contestazioni rappresentate nella diffida ci sono “l’illegittimo inquadramento normativo; la violazione e la falsa applicazione delle norme vigenti; l’assenza dell’atto presupposto; il mancato rispetto del presupposto di immodificabilità del tracciato; il mancato rispetto del quadro concessorio in essere; la violazione del principio costituzionale di leale collaborazione istituzionale per il buon andamento dell’amministrazione pubblica”.