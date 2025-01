Macherio: sgombero di due immobili occupati, uno oggetto di esproprio da Pedemontana

Occupazione abusiva di due immobili, uno confiscato alla criminalità organizzata e un altro oggetto di esproprio da parte di Pedemontana: mercoledì 22 gennaio, effettuato lo sgombero a Macherio. Mezzi delle forze dell’ordine e di sicurezza in via Parini mercoledì mattina per le operazioni di una vicenda che si protraeva da anni.

Macherio: sgombero di due immobili occupati, la soddisfazione del sindaco

«Sono molto soddisfatto, e con me tutta l’amministrazione comunale di Macherio in quanto oggi vengono restituiti alla legalità dopo quasi 4 anni di occupazione abusiva due immobili siti in via Parini – dichiara il sindaco Franco Redaelli – la complessità della vicenda, acuita dalla presenza di molti minori all’interno dell’edificio, ha reso necessario un importante e minuzioso lavoro di coordinamento che ha coinvolto anche i Comuni dove gli occupanti risultavano residenti».

Macherio: sgombero di due immobili occupati, collaborazione tra enti e istituzioni

Da quanto risulta, tutte le persone presenti all’interno della casa sono uscite spontaneamente, trovando in proprio soluzioni abitative alternative.

«Si è riusciti a far coesistere l’esigenza di legalità da parte di chi detiene un proprio diritto sui beni immobili, con la giusta ed umana tutela delle persone fragili presenti, uniche vittime in situazioni simili», prosegue il sindaco di Macherio. Che ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla positiva soluzione di questa intricata situazione: «In primo luogo l’Ufficio Servizi sociali, la Polizia locale del Comune di Macherio, Prefettura, Questura, carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, vigili del fuoco, Protezione civile e Ambito Territoriale. Quanto avvenuto oggi conferma l’impegno dell’amministrazione per la tutela della sicurezza dei nostri cittadini e per la salvaguardia dei diritti di tutti».