Proteste per i parcheggi a Seveso e a Barlassina

Non piace al Pd il nuovo sistema di pagamento dei parcheggi a Seveso. «Notiamo una certa facilità nel colpire le tasche dei cittadini ultimamente», rilevano dalla sezione cittadini dei Democratici.

«La giunta Borroni decide infatti non solo di mettere a pagamento i parcheggi per i pendolari di Seveso, ma toglie anche 15 minuti di sosta gratuita per tutti i cittadini (prima erano 30). Risultato? Per andare in farmacia, a bere un caffè, a prendere il giornale o il pane, bisogna pregare che non ci sia la coda, altrimenti si deve pagare il posto. Non solo, pensiamo all’asilo in centro, le cui famiglie sono già state penalizzate da quello scivolo gigante che occupava un intero lato della piazza: ora dovranno correre per accompagnare i figli all’asilo».

Proteste per i parcheggi a Barlassina: tariffe più alte per i non residenti

Il Partito Democratico si concentra sull’utilizzo interno dei parcheggi, mentre da Barlassina si sono sollevate critiche per il pagamento previsto per i non residenti, più alto, per alcuni una sorta di tassa di soggiorno. Per il Pd però non l’unico problema con le infrastrutture: «Questa tendenza a far pagare ai cittadini opere già pagate con le tasse la notiamo anche più in grande: Pedemontana, la cui cantierizzazione è partita in settimana, porterà la tratta da Bovisio a Lentate sul Seveso a pagamento. Quindi un’opera pagata da noi, che oggi è gratuita e domani diventerà a pagamento. Qui ringraziamo la Regione, sempre dello stesso colore politico. E se i cittadini e i commercianti di Seveso sono colpiti, i pendolari che vengono da fuori vengono letteralmente affondati, evidenziando come questa giunta abbia una visione limitata dello sviluppo del paese, sempre più chiuso in se stesso».