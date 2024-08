Per tutto agosto i parcheggi della città di Seveso sono stati e saranno gratuiti, anche quelli delimitati dalle strisce blu, ma dalla riapertura di settembre il posteggio di via Laforet, abitualmente utilizzato dai pendolari e recentemente completamente rinnovato in concomitanza con i lavori propedeutici all’ampliamento della ferrovia, potrebbe diventare interamente a pagamento.

Seveso, il parcheggio di via Laforet diventa a pagamento? «Stiamo valutando»

La novità potrebbe essere attiva dal primo settembre, come previsto dagli albori del progetto, anche se al momento non esiste ancora nessun atto ufficiale. Negli ultimi mesi il parcheggio è stato prima chiuso al pubblico per permetterne una profonda riqualificazione (non solo il manto d’asfalto ma anche un sistema per evitare gli allagamenti) e successivamente riaperto ma lasciato di libero utilizzo per tutte quelle persone che cercano spazi liberi magari per recarsi in stazione o in centro paese. Ora però potrebbe diventare completamente a pagamento: «Non è ancora stato emesso alcun atto – precisa l’assessore alla Polizia Locale Marco Mastrandea – Stiamo valutando. Certo che trattandosi di una struttura completamente nuova, in condizioni perfetto, è giusto pensare di preservarla o quantomeno pensare di utilizzarla correttamente».