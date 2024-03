Seveso, raddoppio ferrovia: riapre il parcheggio di via Laforet, via alcune aree di sosta per i lavori alla rampa

Era stato chiuso a novembre tra le prime opere propedeutiche del potenziamento dello snodo ferroviario di Seveso: lunedì 11 marzo riapre il parcheggio di via Laforet con 140 posti auto disponibili, nuove pavimentazione e illuminazione. La riqualificazione è stata realizzata da Ferrovienord.

Seveso, raddoppio ferrovia: riapre il parcheggio di via Laforet, quali sono le aree di sosta interessate

In concomitanza con la riapertura del parcheggio di via Laforet, per consentire l’avvio dei lavori alla rampa del sottopasso, da mercoledì 13 marzo, saranno eliminate alcune aree di sosta sulla via Sanzio dall’incrocio con via Fantoni verso il passaggio a livello di via Manzoni. La viabilità sarà comunque garantita anche con spostamenti di carreggiata.

Seveso, raddoppio ferrovia: riapre il parcheggio di via Laforet, accesso libero da lunedì mattina

L’accesso al parcheggio di via Laforet sarà libero da lunedì mattina. I nuovi posti auto compensano l’indisponibilità delle aree di sosta in via Sanzio per l’avvio del nuovo cantiere. Gli automobilisti potranno usufruire, dove possibile, anche delle aree di sosta di via Adua, via Eritrea e limitrofe.

L’opera verrà completata con un collegamento ciclopedonale illuminato tra il parcheggio e la stazione ferroviaria: lungo 170 metri e largo 2,5 metri.