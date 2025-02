Pedemontana, quanto costa attraversare la Brianza: il pedaggio

Roba da ricchi. Si potrebbe riassumere così, in sole tre parole, il futuro del pendolarismo su automobile in Brianza.

Se l’obiettivo era quello di snellire il traffico, nel senso di eliminare automobilisti, che probabilmente finiranno per prendere il treno o andare a piedi, allora le cifre inserite nel documento economico di Pedemontana Autostrade Lombardia Spa, potrebbero essere lo strumento più adatto. Praticamente, degli sfollagente.

Pedemontana, quanto costa attraversare la Brianza: l’ipotesi del signor Rossi

Prendiamo il signor Rossi che ogni giorno deve partire da casa sua a Lentate sul Seveso. E deve percorrere da ovest a est mezza Brianza per arrivare fino ad Agrate. Fiducioso decide di abbandonare la surreale Milano – Meda (che peraltro sarà à interessata dalla tratta B2 e quindi oggetto di pedaggio, aggiungendo così il danno alla beffa) e percorrere le strade nuovissime e intonse di Pedemontana. Il viaggio è veloce, il traffico inesistente. Si viaggia come dei re. Giunge infine al casello, intonso anche quello, e fa per pagare il pedaggio. Lo scontrino? 17 euro. E questa è la cifra che sarebbe risultata nel 2020.

Pedemontana, quanto costa attraversare la Brianza: i pedaggi nei documenti

Secondo quanto inserito nei documenti della società autostradale, infatti, i pedaggi sono indicati come oggetto di un incremento dal terzo anno in avanti. E anche in questo caso il piano economico finanziario approvato da Regione Lombardia mette nero su bianco un aumento stimato del 2,3 per cento. Annuo. Questo senza contare l’impatto di altri fattori, come l’inflazione e l’aumento dei costi. I 17 euro del signor Rossi che viaggiasse su Pedemontana oggi, sarebbero arrivati a ben oltre 17 euro.

Insomma, per andare da Lentate sul Seveso ad Agrate Brianza ogni giorno il signor Rossi avrebbe bisogno di uno stipendio importante. O una macchina molto veloce.Anzi, supersonica.Battute a parte, c’è chi si è dato il compito di pubblicare i numeri che la stessa società autostradale ha indicato per mantenere i bilanci in ordine. E stare in piedi autonomamente.

Pedemontana, quanto costa attraversare la Brianza: La Rondine di Concorezzo

È il gruppo civico de La Rondine di Concorezzo che, proprio su Pedemontana, sta facendo un lavoro puntuale di informazione sul territorio. Nei giorni scorsi, ha ripreso in mano i numeri del documento economico – finanziario della Spa e ha messo in luce quel che ne conseguirebbe per i tanti automobilisti che ogni giorno sono costretti a viaggiare in auto da un capo all’altro della Brianza. Certo, si potrebbe dire, le alternative ci sono. Ma il punto è che Pedemontana, almeno sulla carta, era stata presentata come una soluzione benefica proprio per il territorio e l’attraversamento veloce e puntuale di quest’ultimo da un capo all’altro. E se non incontrare traffico è considerato dall’automobilista medio come se la manna tornasse a scendere dal cielo, è altrettanto vero che la manna era gratis. E Pedemontana no. Il rischio paventato è che la maxi strada diventi un’altra Bre.Be.Mi.

«Questo è il motivo per cui l’autostrada resterebbe vuota – concludono da La Rondine – Se realizzata, Pedemontana avrà un pedaggio salatissimo. E questo lo dicono anche le relazioni tecniche agli atti approvate da Regione Lombardia».