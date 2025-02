Mentre Pedemontana si srotola sulla Brianza e i cantieri per gli sbancamenti preliminari cominciano a segnare il territorio da ovest a est (in particolare tra Usmate Velate e Velasca), in Regione Lombardia si parla nuovamente di Pedegronda ferroviaria. A discuterne è stata la V Commissione trasporti e infrastrutture regionale che si è tenuta nei giorni scorsi.

Pedemontana scava, intanto si torna a parlare di Pedegronda: il tavolo in Regione

Al tavolo, oltre i rappresentanti del Pirellone, a cominciare dal componente brianzolo della commissione, il vimercatese forzista Jacopo Dozio – strenuo sostenitore di Pedegronda – c’erano i primi cittadini e amministratori della Brianza. L’assessore Gabriele Beretta di Cornate d’Adda, il sindaco di Macherio Franco Redaelli, quello di Mezzago, Massimiliano Rivabeni, il vicesindaco di Sovico, Marco Ciceri e i sindaci di Vimercate, Seregno e Usmate-Velate, Francesco Cereda, Alberto Rossi e Lisa Mandelli.

Pedemontana scava, intanto si torna a parlare di Pedegronda: le merci

Sul piatto una situazione che si trascina immutata da vent’anni. Del resto, che la rete ferroviaria non fosse tra le punte di diamante regionali era cosa nota. La famosa “cura del ferro” che soprattutto la sinistra aveva caldeggiato nel tempo, è stata sempre più progressivamente sostituita da quella dell’asfalto.

La Pedegronda, in realtà, riguarderebbe le merci più che i pendolari e si inserirebbe in quel collegamento che dal Gottardo arriva a Bergamo, toccando Seregno, Lesmo, Carnate e Osio, correndo in parallelo alla stessa Pedemontana. Per un totale di 32 km.

Pedemontana scava, intanto si torna a parlare di Pedegronda: i pendolari

Di pendolari hanno parlato invece i sindaci che hanno chiesto il ripristino della Carnate-Seregno. La questione dovrebbe approdare al ministero dei Trasporti e Dozio ha avanzato la proposta che anche i sindaci interessati partecipino come uditori.

Pedemontana scava, intanto si torna a parlare di Pedegronda: le proposte del consigliere

«Questo vertice arriva dopo una nostra mozione presentata sul tema nei mesi scorsi – spiega Dozio – Ho depositato anche una richiesta di una seconda audizione con il Ministero dei Trasporti, l’assessore regionale competente e l’ente gestore del servizio Rfi in Commissione e colgo l’occasione affinché i sindaci possano prendere parte come uditori all’incontro. Inoltre ritengo opportuno come hanno ribadito alcuni sindaci di ripristinare la tratta ferroviaria Carnate-Seregno per i pendolari. Bisogna potenziare il collegamento est-ovest della Brianza e bisogna anche pensare a poter connettere anche gli aeroporti di Malpensa e Bergamo».