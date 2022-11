Pedemontana, la replica di Santambrogio: «Prendono di mira il “pesce piccolo”, ma è dal 2007 che sono impegnato»

“Da alcune settimane è iniziata una caccia all’uomo prendendo di mira il “pesce piccolo”, e con questo termine mi riferisco a quello che sicuramente decide meno di tutti. Mi accusano di non fare gli interessi del territorio. Gli rispondo che è dal 2007 che seguo le questioni di Pedemontana, la B2 da tempo ma anche di recente il tratto D Breve dove mi sono impegnato personalmente con i sindaci”.

Pedemontana, la replica di Santambrogio agli attacchi delle liste civiche

È stata praticamente immediata la replica del numero uno della provincia in merito agli attacchi ricevuti dalle liste civiche brianzole sulla questione dell’autostrada Pedemontana. Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza non ci sta a subire un attacco mediatico che in realtà annovera già “ad un gioco al massacro per le elezioni regionali in programma nei prossimi mesi”.

Le liste civiche brianzole non ci sono andate sicuramente leggere. Prima di essere il presidente della provincia, Luca Santambrogio è da 6 anni sindaco di Meda, ancora prima assessore e consigliere di un comune dell’area della Valle del Seveso interessato dal passaggio di Pedemontana nel tratto B2, quello che da Lentate sul Seveso (la B1 tra Lazzate e Lentate è l’unica parte dell’autostrada che è stata realizzata e inaugurata nel 2017) arriverà fino a Cesano Maderno.

Pedemontana, la replica di Santambrogio: “Ho sempre fatto gli interessi del territorio”

“Non mi conoscono e soprattutto non conoscono il mio percorso: io non sono andato contro Regione per Pedemontana? Ho sempre fatto gli interessi del territorio. Quando non si volevano fare i tavoli locali e coinvolgere i comuni chi credete che ha ottenuto che venissero fatti con Regione? Per avere le verifiche relative all’impatto ambientale chi credete che si è messo di traverso?” ha ricordato ancora il presidente della provincia di Monza e Brianza.

Pedemontana, la replica di Santambrogio: attenzione a ambiente e traffico

La questione ambientale come quella del traffico è sicuramente un punto prioritario per Santambrogio. “Sono molto attento a queste due tematiche: in un territorio come il nostro l’aspetto ambientale e quello viabilistico sono determinanti – ha concluso Luca Santambrogio che aggiunge – Non accetto di essere tirato in ballo perché di una parte politica: con i sindaci, anche di diverso colore, stiamo lavorando e ci siamo visti per collaborare insieme per i territori”.