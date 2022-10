Pedemontana: sette incontri con i cittadini nei comuni del Vimercatese

Pedemontana: la cittadinanza incontra gli amministratori per saperne di più del progetto. Nella sala consiliare del comune di Bellusco si è tenuto un incontro tra i cittadini residenti nelle cascine tra Bellusco e Vimercate e gli amministratori locali dei comuni interessati dal tragitto della possibile tratta “D breve”.

Oltre al primo cittadino belluschese Mauro Colombo erano presenti anche l’ex sindaco e presidente della provincia Roberto Invernizzi, s sindaci di Agrate e Vimercate Simone Sironi e Francesco Cereda, Marino Besana vicesindaco di Burago, Pierluigi Barteselli e Claudio Spada rispettivamente assessore all’urbanistica di Cavenago e capogruppo di maggioranza di Ornago.

Pedemontana: gli incontri sulla tratta D breve

«Un gruppo di cittadini organizzati, residenti nelle cascine e case coloniche dell’area verde interessata dall’eventuale passaggio della tratta D breve si sono interessati e hanno chiesto alle amministrazioni comunali di essere messi al corrente – spiega il primo cittadino belluschese -. Durante la serata abbiamo letto e visto assieme lo studio di fattibilità che è stato redatto dalla società appaltatrice dell’opera che i comuni hanno ricevuto. I cittadini presenti hanno dimostrato contrarietà rispetto all’opera mettendo in luce anche le criticità che ci sono anche dal loro punto di vista. Questo può rappresentare il primo passaggio di un percorso di partecipazione in divenire con cittadini che si sentono coinvolti. Questa era la prima volta che le amministrazioni dell’est del vimercatese incontrano un gruppo di cittadini ma presto ce ne saranno anche delle altre».

Pedemontana: gli incontri informativi e di connessione

Tra una decina di giorni parte infatti un calendario di incontri itineranti che vedranno coinvolti sia gli amministratori che i cittadini dei comuni coinvolti: «L’obiettivo che stiamo perseguendo è quello di organizzare delle date diverse sotto però una stessa cornice – spiega Simone Sironi -. Questo sarà un modo per fare massa critica e presentarsi come un unico soggetto. Saranno incontri che partiranno non dalla prossima settimana ma probabilmente da quella successiva e che si terranno in diversi comuni, sia quelli interessati dall’eventuale “D breve” sia in quelli limitrofi. Saranno serate informative che hanno però anche l’obiettivo di mettere in connessione i diversi gruppi di cittadini che si stanno iniziando a informare sull’opera. Sicuramente il fatto che anche i cittadini si stiano interessando non può che essere positivo».

Il calendario degli incontri è così strutturato: