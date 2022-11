Pedemontana: Monti “Il Pd non deve prendere in giro i cittadini”

Il leghista Andrea Monti attacca il Pd su Pedemontana e la Tratta D Breve. “Il Partito democratico dovrebbe smettere di prendere in giro i cittadini, dichiarandosi a fasi alterne favorevole o contrario alla realizzazione di Autostrada Pedemontana, a seconda della convenienza politico-elettorale – ha chiosato il consigliere regionale -. La mozione presentata in Consiglio provinciale dal gruppo BrianzaReteComune, che a loro fa riferimento, è assurda e incoerente, oltre a rappresentare l’esatto opposto di un’azione politica che ha, come finalità, il raggiungimento del bene comune per i cittadini”. Tra l’altro l’argomento approderà giovedì 3 ottobre nel palazzo di via Grigna. L’attenzione del leghista si sposta poi sull’operato del Pirellone.

Pedemontana: Monti “La Regione sta completando un’opera voluta anche dal Pd”

“Regione Lombardia va avanti convintamente su Pedemontana – ha affermato Monti – e ha approvato ogni passaggio per concludere quest’opera che riteniamo fondamentale. Non solo perché era un impegno programmatico di questa Legislatura, ma anche perché è stato addirittura lo stesso Pd a chiederlo, con una mozione da loro presentata e approvata a maggioranza a giugno 2018, ovvero all’inizio del mandato. Proprio a fronte di questo fatto, ai cittadini voglio dire che il Pd non è più credibile e non fa altro che prendere in giro i brianzoli”.

Pedemontana: Monti “Se si parla di D Breve coi sindaci è merito mio”

Il consigliere sposta poi il focus sul Vimercatese e la Tratta D Breve. “Per quanto riguarda le problematiche del territorio – ha continuato Monti – sono il primo a comprendere le preoccupazioni del Vimercatese: proprio per questo sono stato io, e non altri, a proporre e a fare insediare un tavolo di confronto sulla tratta D, con i sindaci. Il Pd, invece, votò contro l’istituzione di questo tavolo. Noi della Lega siamo a favore delle opere, da portare avanti ascoltando i cittadini e condividendo le decisioni con loro. Questo è il metodo giusto e democratico di amministrare. Al contrario, quelli del Pd preferiscono prendere in giro la gente, dichiarando una cosa e poi smentendola a seconda delle circostanze, per pura utilità di campagna elettorale”.