Pedemontana: anche Articolo Uno a Vimercate è contrario all’autostrada

La schiera del no a Pedemontana si allarga a Vimercate. Dopo la lista civica di Vimercate Futura si aggiunge anche Articolo Uno partito sempre di maggioranza a Palazzo Trotti.

Pedemontana: anche Articolo Uno e la decisione dall’alto

“La tratta D breve attraverserà il nostro territorio distruggendolo brutalmente. Prevede un tracciato lungo circa 9 Km di due carreggiate ciascuna composta da tre corsie (più una di emergenza) per senso di marcia, con una galleria artificiale e a tratti in trincea– ha fatto sapere il gruppo guidato in aula da Federica Villa -. Regione Lombardia, oltre ad aver tenuto un comportamento politicamente scorretto e inosservante nei confronti dei Comuni coinvolti, attraverso le società partecipate porta avanti senza alcuna discussione un progetto obsoleto e dannoso a spese del nostro territorio”.

Pedemontana: anche Articolo Uno pronto a dar battaglia

Il partito vimercatese è comunque pronto a dare battaglia. “ Vimercate, in particolare, sarà circondata da chilometri di cemento con prevedibili gravi conseguenze ambientali che impatteranno anche sulla qualità della vita – ha concluso Articolo Uno -. Tenteremo con tutte le forze di non subire questo processo dall’alto e faremo sentire la nostra voce con iniziative dei cittadini che cercheremo di organizzare di concerto con altre forze politiche”.