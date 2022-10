Pedemontana: la Regione convoca Vimercate per la Tratta D Breve

La Regione Lombardia va avanti a progettare la Tratta D Breve di Pedemontana ed è notizia propria di mercoledì 5 ottobre, che al Pirellone è stato convocato il sindaco di Vimercate Francesco Cereda «L’invito che mi è arrivato è stringato in poche righe e si prospetta una riunione tecnica – ha detto il primo cittadino – ,spero che al tavolo si sieda l’assessore Claudia Terzi o un suo delegato per avere un confronto nel merito»

Pedemontana: la Regione e il rammarico di Cereda

Francesco Cereda candidato sindaco per il centrosinistra

Rimane però un po’ di rammarico tra i sentimenti del sindaco che ammette «andrò al vertice, perché quando si è chiamati in causa dalle istituzioni è doveroso farlo, però il mio desiderio, condiviso con altri colleghi è che Regione convocasse tutti i sindaci insieme e non così singolarmente».

Una situazione analoga l’ha vissuta solo qualche settimana fa anche il sindaco di Agrate Simone Sironi per parlare della sezione di Pedemontana, che si connette alla Teem, alla Tangenziale Est e all’autostrada A4 con i tecnici di Autostrade Pedemontana Lombardia e altri professionisti dell’ente regionale.