Pedemontana: Provincia MB non diffida la Regione, avviata analisi dell’impatto sui trasporti

«La Provincia non è rimasta immobile sulla questione Pedemontana». Il presidente Luca Santambrogio respinge le accuse mosse dai sindaci del vimercatese e dal gruppo di centrosinistra Brianza Rete Comune che, con una mozione, chiede all’ente di via Grigna di diffidare la Regione a procedere unilateralmente nella revisione del progetto, lo invita a sollecitare il Pirellone a ricostruire il quadro «completo e trasparente» dell’opera attraverso la commissione Controllo e garanzia e a valutare l’impatto delle diverse alternative progettuali.

Pedemontana: Provincia MB non diffida la Regione, in attesa di un riscontro

Il dibattito, iniziato giovedì in consiglio provinciale, proseguirà nelle prossime settimane. Santambrogio, intanto, illustra i passi compiuti finora: «A maggio – afferma – abbiamo avviato un’azione di coordinamento tra la Regione, Pedemontana, Cal e i comuni interessati dal passaggio della tratta D breve con l’obiettivo di indicare eventuali ottimizzazioni».

A luglio via Grigna ha inviato al Pirellone e alla società le istanze di modifica del tracciato avanzate dalle amministrazioni locali e rimane in attesa di un riscontro.

Pedemontana: Provincia MB non diffida la Regione, affidata analisi per valutare peso del transito dei veicoli

L’ente brianzolo, che nei mesi scorsi si è concentrato sull’impatto ambientale della tratta breve, risultato meno pesante rispetto al percorso originario, ora analizzerà quello trasportistico: «I dati che abbiamo ricevuto dalla società – prosegue il presidente – non ci soddisfacevano in quanto, secondo noi, sono incompleti».

Per questo la Provincia ha affidato al Centro studi Pim una analisi, del valore di 46.000 euro, con il mandato di valutare il peso che il transito dei veicoli avrà sulla viabilità locale e sui territori attraversati. Il monitoraggio dovrebbe richiedere alcuni mesi: «Solo quando avremo le ulteriori rilevazioni – anticipa – la Provincia potrà esprimere valutazioni di merito sulla variante D breve, che potrebbero essere differenti rispetto a quelle della Regione, formulare ipotesi mirate o valutare altre idee progettuali. Se sarà necessario individueremo gli interventi utili a migliorare il sistema della mobilità dell’est vimercatese con benefici per il territorio, anche in presenza di Pedemontana attiva».

«Continueremo a mantenere gli impegni presi con tutti i mezzi e le risorse a disposizione, nelle relative sedi – assicura Santambrogio – ma non ritengo opportuno diffidare la Regione come chiesto da Brianza Rete Comune. Come Provincia dovremmo essere capaci di portare avanti un’azione unita» più tecnica e meno politica perché l’autostrada «probabilmente si farà e dovremo cercare di riuscire a migliorarla».

«La replica del presidente – commenta il capogruppo dell’aggregazione di centrosinistra Vincenzo Di Paolo – è abbastanza deludente. Sono state ritenute inopportune le proposte avanzate in merito a un coinvolgimento reale dei comuni e a una supervisione attiva della Provincia sulla progettualità dell’opera. Il Carroccio non si rende conto che la Regione sta prendendo in giro il nostro territorio e i suoi amministratori. O forse lo sa benissimo ma gli va bene così».