Nubifragi: Biassono stanzia oltre 300mila euro per l’emergenza

L’amministrazione comunale di Biassono ha stanziato oltre 300.000 euro per far fronte più urgenti interventi in seguito alla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta in Brianza il 24 luglio, con un anticipo il 21 luglio. Lo ha stabilito la giunta convocata l’1 agosto, per decidere proprio le prime azioni post emergenziali.

Nubifragi: Biassono stanzia oltre 300mila euro, approvate due delibere

Due le delibere approvate da Villa Verri. La prima è servita a coprire i costi relativi agli immediati interventi di somma urgenza che si sono svolti già nel pomeriggio di lunedì 24 luglio. Sei le aziende in quella giornata, e nei giorni seguenti, incaricate dal Comune dello sgombero di strade, dell’abbattimento e la rimozione degli alberi caduti e pericolosi e delle ramaglie. Un primo stanziamento del valore di 56.135 euro.

Nubifragi: Biassono stanzia oltre 300mila euro, gli interventi previsti

Poi anche il comune di Biassono ha avviato una più puntuale conta dei danni. Gli uffici tecnici hanno analizzato tutte le strutture e gli immobili pubblici, le strade, parchi e giardini, per valutare una prima stima dei danni, considerando anche i danni subiti da aziende e privati.

È stato quindi deciso di approvare una variazione di bilancio del valore di 303.489 euro, «necessarie all’Ufficio tecnico per gli affidamenti da espletare con massima celerità». Tra questi il rifacimento del tetto e di alcuni ambienti della scuola primaria Sant’Andrea, la messa in sicurezza e la prima manutenzione straordinaria del verde pubblico. Particolare attenzione hanno richiesto le alberature di piazza Italia e dei giardini comunali e lo sgombero di tutti i tronchi e rami ancora presenti sui marciapiedi ma anche depositati temporaneamente in prati e parcheggi.

Nubifragi: Biassono stanzia oltre 300mila euro, consiglio comunale straordinario il 25 agosto

«Sarà convocato un consiglio comunale straordinario il prossimo 25 agosto – spiega il vicesindaco, assessore ai Lavori pubblici, Donato Cesana – che servirà a ratificare la variazione di bilancio. È un chiaro segnale di immediatezza e risolutezza nei confronti della cittadinanza. La cifra stanziata va ben oltre i 90.000 euro proposti dall’opposizione in sede di consiglio comunale. Saranno sicuramente necessari altri interventi finanziari e per questo sollecitiamo il Governo centrale a stanziare importanti fondi per Biassono e la Brianza, per mitigare le difficoltà in questo momento difficile».

Altri interventi dovranno essere fatti al centro sportivo e agli impianti semaforici danneggiati.

Nubifragi: la testimonianza del 24 luglio

Biassono: testimonianza 24 luglio (video Eligio Galeone)

Giuditta si era definita “miracolata”: senza essersi accorta di niente, alla stazione di Biassono il 24 luglio, era stata sfiorata da un albero che le era caduto alle spalle. Era stata avvertita da due persone che come lei erano nel parcheggio. Il sorriso tradisce il nervosismo del momento.