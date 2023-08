Rischio temporali, Vedano chiude di nuovo i parchi fino a domenica

Il Comune di Vedano al Lambro chiude di nuovo i parchi in vista dell’arrivo di una nuova perturbazione e dopo l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile per la giornata di venerdì 4 agosto.

Vedano chiude di nuovo i parchi fino a domenica: in via Resegone, Leopardi, Petrarca, Matteotti

L’ordinanza, firmata dal sindaco Marco Merlini, prevede la chiusura dei parchi giochi urbani di via Resegone, via Leopardi, via Petrarca e via Matteotti. Il divieto di accesso ai parchetti resterà in vigore fino a domenica 6 agosto, compreso.

Vedano chiude di nuovo i parchi fino a domenica: «Severamente vietato l’utilizzo delle aree indicate»

«È severamente vietato l’utilizzo delle aree indicate, che rimarranno non utilizzabili fino a domenica 6 agosto», si legge nel testo dell’ordinanza.

«Anche per il territorio della provincia di Monza e Brianza è stato attribuito dalla Protezione civile un livello di rischio arancione per l’arrivo di temporali di elevata entità – ha spiegato il sindaco – Le aree verdi del Comune che si è deciso di chiudere al pubblico sono zone a rischio per caduta di rami e alberi, come già è successo in seguito all’evento temporalesco dello scorso 24 luglio. Ricordo che è competenza del sindaco porre in essere ogni azione utile a garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana».