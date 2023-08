Meteo Monza Brianza: nuovi temporali in arrivo, venerdì allerta arancione

Nuovi temporali in arrivo su Monza e Brianza con allerta gialla della Protezione civile, prevista arancione dall’alba del 4 agosto.

Meteo Monza Brianza: perturbazione su Europa centro-settentrionale

Pioggia, vento anche forte e calo delle temperature per effetto di un “ciclone” di stampo autunnale che attraverserà gran parte dell’Europa centro-settentrionale, dalle isole Britanniche su Francia, Germania, Olanda, Danimarca e vento anche in Spagna. La coda raggiungerà l’Italia.

Meteo Monza Brianza: previsioni in Brianza, poi torna il caldo

In Brianza primi temporali dal pomeriggio di giovedì 3 agosto, poi nel pomeriggio di venerdì la precipitazione più intensa. Gli avvisi di attenzione sono già stati diramati dai sistemi di allerta dei Comuni che ne hanno in uso.

Passata la perturbazione il meteo dovrebbe stabilizzarsi con giorni di temperature umane, fino al ritorno del caldo dalla prossima settimana.

Meteo Monza Brianza: l’analisi dell’esperto

“L’evento previsto è collegato puramente alla variabilità meteorologica, che ricordiamo agisce su scale temporali di qualche giorno e che nulla ha a che fare con il clima, che si definisce su scale decennali – spiegano gli Edoardo Ferrara di 3bMeteo – Anche in epoca di riscaldamento globale infatti possono verificarsi fasi in cui le temperature risultano sotto media su determinate aree, ma per qualche giorno e questo non ne definisce la climatologia: in questa circostanza sarà il turno di Europa e parte del Mediterraneo. Ad ogni modo le fasi e le zone termicamente sotto media risultano sempre più minoritarie rispetto a quelle sopra la media a livello globale. Fa parte del gioco di scambio termico con la quale la Terra cerca di equilibrare la temperatura tra poli ed equatore: ad una ‘offensiva’ calda corrisponde sempre una risposta fredda, con scambi tanto più marcati quanto gli affondi sono in senso meridiano. Il problema attuale è che questi scambi meridiani partono da una base termica via via sempre più alta: in parole povere quando arriva il caldo è spesso sempre più caldo, mentre il freddo è sempre meno freddo, al netto di casi localizzati nel tempo e nello spazio che ci saranno sempre e che fanno parte appunto della variabilità meteorologica”.