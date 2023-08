Brianzacque, bollette in ritardo causa maltempo: “Iscrivetevi al servizio e-mail, che è anche ecologico”

I nubifragi di luglio potrebbero far tardare le bollette cartacee di Brianzacque. Lo fa sapere la società stessa: il maltempo ha causato danni allo stabilimento di Poste Italiane a Melzo, dove sono stampate e imbustate le bollette idriche, quindi il consiglio di attivare il recapito via e-mail dei documenti.

Brianzacque, bollette in ritardo causa maltempo: i nubifragi hanno causato danni allo stabilimento di Melzo

I nubifragi avevavo causato danni e allagamenti, fino a determinare l’evacuazione del personale del centro e convicere Postel, società del Gruppo Poste Italiane, a interrompere tutte le attività lavorative senza aver ancora potuto stabilire una tempistica sulla ripresa delle attività.

Brianzacque, bollette in ritardo causa maltempo: come iscriversi al recapito via e-mail

Brianzacque quindi “invita i propri clienti a iscriversi al servizio di recapito della bolletta via e-mail, attivabile gratuitamente inviando una richiesta a servizioclienti@brianzacque.it indicando nell’oggetto Attivazione bolletta online per il “Codice Servizio” (rilevabile in alto a destra sul frontespizio della propria bolletta)“.

Una scelta anche ecologica per avere la garanzia di recapito nei tempi stabiliti e per un risparmio di carta con “riduzione dell’impronta idrica dovuta alla produzione, con sicuri benefici ambientali”.

Brianzacque precisa in ogni modo che “per i ritardati pagamenti dovuti al recapito non puntuale delle bollette non verrà addebitato alcun interesse di mora”.