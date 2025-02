Un vertice a Palazzo Marino, a Milano, per parlare del futuro della M5 anche a Monza. È in programma giovedì 27 febbraio e coinvolge il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i colleghi di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi e di Monza Paolo Pilotto.

Metro M5 a Monza: il 27 febbraio vertice dei sindaci a Milano, per “la prosecuzione del lavoro già avviato”

“Sul tavolo la prosecuzione del lavoro già avviato in merito al progetto che coinvolge le quattro città e i territori della Città Metropolitana e della Provincia di Monza e della Brianza“, spiega una nota. La riunione è stata convocata per la necessità di approfondire i passaggi per approfondire l’iter di realizzazione del prolungamento di M5 fino a Monza, dopo l’aggiornamento degli extracosti a 589 milioni di euro.