Metropolitana M1 e M5 a Monza, ordine del giorno di Corbetta in Regione: «Per impegno ad attivarsi per assicurare i fondi»

Pochi giorni fa il ministro Matteo Salvini, in sopralluogo sulla Statale 36, aveva rinnovato l’impegno a trovare i fondi per il prolungamento della M5 a Monza. Oggi è il capogruppo della Lega in Regione, Alessandro Corbetta, a proporre un ordine del giorno al bilancio regionale di previsione 2025-2027 per impegnare la giunta Fontana ad attivarsi presso il governo, il comune di Milano e tutti gli enti interessati.

Metropolitana M1 e M5 a Monza, ordine del giorno di Corbetta in Regione: «È necessario lavorare tutti insieme»

«La Brianza ha una grande necessità di potenziare i collegamenti via ferro verso Milano, la metropolitana a Monza è un’opera strategica fondamentale per ridurre il traffico e l’inquinamento dell’area nord milanese, diminuendo inoltre i tempi di percorrenza per arrivare nel capoluogo – spiega il besanese Corbetta – Per questo motivo ho presentato un ordine del giorno al bilancio regionale di previsione 2025-2027 per impegnare la giunta Fontana ad attivarsi presso il governo, il comune di Milano e tutti gli enti interessati per assicurare i fondi necessari a completare il prolungamento delle linee M1 a Monza Bettola e M5 a Monza Città. La provincia di Monza e della Brianza è cuore pulsante per l’economia e lo sviluppo della Lombardia e ha bisogno urgente di potenziare le infrastrutture e i trasporti verso Milano. La Lega e il ministro Matteo Salvini stanno facendo quanto possibile per coprire gli extra costi e garantire le risorse mancanti, ma è necessario lavorare con tutti gli entri interessati da queste due opere per giungere una soluzione definitiva».