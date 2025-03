Cronaca Arcore: la grande camminata nei boschi dei cantieri di Pedemontana

Almeno trecento persone, anche di più, si sono incamminate nei boschi di Arcore, a Bernate, sabato 1 marzo per una passeggiata pacifica sui luoghi dove sono iniziati i lavori per Pedemontana. L’appuntamento era stato dato dai circoli ambientalisti e dai comitati contro l’autostrada, la risposta dei cittadini è stata importante così come l’interesse per le spiegazioni di chi ha messo a disposizione la propria esperienza per raccontare la storia delle querce tagliate o del percorso attraverso i boschi antichi. Tante famiglie con bambini, tanti cani al guinzaglio per tornare per un pomeriggio sui sentieri dei Colli Briantei frequentati fino a poche settimane fa. Ad animare il corteo cori, canti e i disegni dei bambini appesi alle recinzioni arancioni (foto di Chiara Pederzoli)