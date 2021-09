Elezioni 3 e 4 ottobre 2021: Faccia a faccia del Cittadino, il calendario Il calendario dei Faccia a faccia tra i candidati sindaco alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021.

I Faccia a faccia elettorali organizzati dal Cittadino. Un appuntamento ormai tradizionale dell’appuntamento con le urne per mettere a confronto i candidati sindaci nei comuni interessati dal voto. Tornano anche per le elezioni del 3 e 4 ottobre.

Ecco i primi appuntamenti confermati. Tutti gli incontri iniziano alle 21, previste anche le dirette facebook e youtube. Ingresso possibile previo controllo del Green pass.

Lunedì 13 settembre: Verano Brianza, al tendone del centro parrocchiale in via della Chiesa 5

Martedì 14 settembre: Briosco, sala polifunzionale al Centro Anziani in Via Pasino

Mercoledì 15 settembre: Vedano al Lambro, alla Sala della cultura in via Italia 16

Martedì 21 settembre: Vimercate, all’Auditorium della Biblioteca

Mercoledì 29 settembre: Arcore, Sala Meeting de La Bergamina

