Elezioni a Vimercate: com’è andato il Faccia a faccia tra i candidati, rivedi il confronto La piscina di via degli Atleti, la Pedemontana, la metrotranvia, l’ex Ibm e le associazioni tra i temi al centro del Faccia a faccia organizzato dal Cittadino a Vimercate tra i candidati sindaco Sartini, Cereda e Sala.

Un confronto elettorale molto pacato a Vimercate tra i candidati sindaci nel Faccia a faccia organizzato dal Cittadino, ma non sono mancati temi importanti per il futuro della città. Martedì 21 settembre, all’auditorium della biblioteca civica, di fronte Francesco Cereda per il centrosinistra, Giovanni Sala per il centrodestra e Francesco Sartini, sindaco uscente che tenta il bis con una coalizione tutta civica.

La discussione è spaziata tra diversi argomenti passando dalla riqualificazione della piscina di via degli Atleti priorità per tutti e tre gli schieramenti, all’arrivo di Pedemontana che non piace a Cereda e Sartini, mentre Sala punta a farla impattare meno sul territorio. Tutti favorevoli invece per l’arrivo della metrotramvia fino a Vimercate.

Qualche critica si è levata anche sul comparto ex Ibm che verrà occupato dalla società tedesca Progroup che produce cartone ondulato. Il piano di rilancio dell’ex ospedale andrebbe modificato per il centrodestra e il centrosinistra, mentre Sartini ha difeso a spada tratta le scelte della variante di accordo di programma firmato dalla sua amministrazione.

Un occhio particolare i tre candidati l’hanno dato alle associazioni e come interagire con loro soprattutto in un momento pandemico come quello che si sta vivendo e tutti e tre hanno la consapevolezza che si dovrà fare ancora di più per i cittadini colpiti dall’emergenza Covid facendo rete a vari livelli con l’Asst e i servizi medici esistenti. In sala un pubblico molto composto che si è concesso qualche timido applauso e niente di più. In gran parte ad assistere dal vivo alla serata sono state le claque dei tre candidati come accade spesso in queste circostanze.

