Sei furti in appartamento nel Vimercatese: i leggi targhe incastrano i responsabili

Un arresto e una denuncia dei carabinieri nei confronti di due uomini di nazionalità georgiana che tra dicembre 2024 e marzo 2025 avrebbero compiuto sei furti in abitazione a Cavenago di Brianza, Caponago e Bernareggio.

Mercoledì 2 luglio i militari del Nucleo operativo radiomobile, Aliquota Operativa della Compagnia di Vimercate, hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di uno dei due presunti responsabili, un 41enne, nella Casa Circondariale di Milano – San Vittore, dove si trova già detenuto per altra causa. L’accusa è di furto aggravato in abitazione in concorso.

Vimercatese: un arresto e una denuncia dei carabinieri per furti in appartamento

Secondo quanto ricostruito i furti sarebbero avvenuti attraverso effrazione. Una volta nelle abitazioni venivano asportati beni di valore e oggetti preziosi. Attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe presenti nei comuni dove sono avvenuti i reati, oltre che la ricostruzione puntuale degli spostamenti degli indagati a bordo di un’auto nella loro disponibilità le indagini hanno portato a stringere la rete attorno ai due georgiani tanto che la Procura della Repubblica di Monza ha richiesto al Giudice per le Indagini

Preliminari l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, accordata nei confronti del 41enne, già noto per reati analoghi, mentre il connazionale è stato deferito in stato di libertà.