Elezioni a Seveso: “Faccia a faccia” del Cittadino venerdì 24 settembre È in programma venerdì 24 settembre il Faccia a faccia organizzato dal Cittadino tra i candidati alla carica di sindaco di Seveso. Anche in diretta Facebook e Youtube.

Argomento di dibattito durante la precedente amministrazione, il Bosco delle Querce è il simbolo del disastro del 1976 ma anche un punto di ritrovo nella natura per i sevesini. Recentemente Regione Lombardia ha preso in carico la gestione delle vasche contaminate, sottolineando come «i dati rilevati non hanno evidenziato la presenza di concentrazioni rilevanti di contaminanti né sono mai state evidenziate criticità particolari e che quindi ad oggi non è rilevata una situazione di rischio per la popolazione».

E dunque quale sarà il suo futuro dopo le elezioni? Sarà uno dei temi al centro del dibattito elettorale organizzato dal Cittadino con i candidati sindaco venerdì 24 settembre alle 21 al Politeama.

Ci saranno Gigi Malerba di Pd, Lista Butti e Seveso Futura, Massimiliano Albericci, del M5S, Luca Allievi dell’omonima lista (Lista civica Allievi sindaco), Alessia Borroni di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Viviamo Seveso.

L’incontro è in programma in presenza nel rispetto delle norme anti Covid vigenti e con Green pass obbligatorio. Si può seguire la diretta streaming sulle pagine Facebook e Youtube de il Cittadino.

