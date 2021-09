Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabio Cavallari)

Limbiate; i tre candidati con il direttore Cristiano Puglisi (Foto by Fabio Cavallari)

Elezioni a Limbiate: come è andato il Faccia a faccia tra i candidati, rivedi il confronto Faccia a faccia tra i candidati a Limbiate: al centro il futuro di villa Medolago, dell’ex Cral di via Monte Grappa e dell’ex ospedale psichiatrico Antonini. Com’è andata la serata, il video integrale dell’incontro.

Il futuro di villa Medolago, dell’ex Cral di via Monte Grappa e dell’ex ospedale psichiatrico Antonini. Sono stati questi gli argomenti che hanno animato il “Faccia a faccia” con i candidati sindaco per Limbiate organizzato dal Cittadino di Monza e Brianza lunedì sera nell’aula consiliare di villa Mella.

Il primo cittadino uscente Antonio Romeo, supportato da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e “Sì per Limbiate”, Giancarlo Brunato, candidato di Pd, Limbiate solidale e “Su la testa! Per Limbiate”, e Mario De Giorgio, candidato della coalizione costituita dal Movimento 5 Stelle e da Azione civile, hanno risposto alle domande del direttore Cristiano Puglisi raccontando la loro idea di città partendo proprio dallo sviluppo di queste aree in attesa di rilancio.

Non sono mancati però approfondimenti su temi generali come la scuola, la povertà e il commercio. Sebbene la visione futura di Limbiate per alcuni aspetti sia diversa nei programmi dei tre candidati, il confronto è stato all’insegna della correttezza e dal fair play.

RIVEDI IL FACCIA A FACCIA

