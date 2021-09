Elezioni a Biassono: “Faccia a faccia” del Cittadino mercoledì 22 settembre È in programma mercoledì 22 settembre il Faccia a faccia organizzato dal Cittadino tra i candidati alla carica di sindaco di Biassono. Anche in diretta Facebook e Youtube.

È mercoledì 22 settembre, alle 21, nella sala civica di Villa Verri, il faccia a faccia elettorale organizzato da Il Cittadino tra i quattro candidati sindaco di Biassono alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre.

Presenti il sindaco uscente, Luciano Casiraghi, candidato per la Lega con la lista Casiraghi sindaco, sostenuta da Forza Italia e Fratelli d’Italia; Angela Galbiati, candidata per la lista Biassono Civica, già candidata anche cinque anni fa quando la lista allora guidata da Diego Colombo fece il suo debutto alle urne; al debutto l’ex capogruppo della Lega in consiglio comunale, Alessandro Bianchi, candidato sindaco della lista Biassono nel cuore, nata dopo la frattura che si è creata in seno alla sezione locale del partito di Matteo Salvini. E Francesco Romeo, candidato per la lista Biassono risorge, anche lui new entry nella scena politica biassonese.

L’incontro è in programma in presenza al 50% della capienza della sala a causa delle norme anti Covid vigenti e con Green pass obbligatorio. Si può seguire la diretta streaming sulle pagine Facebook e Youtube de il Cittadino.

