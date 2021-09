Elezioni a Briosco: com’è andato il Faccia a faccia tra i candidati, rivedi il confronto Il bipolarismo perfetto a Briosco tra i candidati alle elezioni comunali Vera dell’Oro (Dell’Oro Sindaco) e Antonio Verbicaro (Lega- Forza Italia- Fratelli d’Italia- Ripartiamo Insieme). Nel Faccia a faccia organizzato dal Cittadino toni pacati e punti di vista divergenti su questioni importanti: il video integrale dell’incontro.

Il bipolarismo perfetto a Briosco. Due candidati agli antipodi. Martedì sera nella sala civica di via Pasino si è svolto il faccia a faccia organizzato da “Il Cittadino” tra Vera dell’Oro (Dell’Oro Sindaco) e Antonio Verbicaro (Lega- Forza Italia- Fratelli d’Italia- Ripartiamo Insieme). Un’ora di confronto, moderato dal direttore della testata Cristiano Puglisi, per conquistare il voto dei brioschesi alle prossime elezioni del 3-4 ottobre.

Sessanta minuti per raccontare e raccontarsi davanti al pubblico in sala (ristretto a causa della norme anti-covid) e a casa (attraverso la diretta streaming sui canali social di IlCittadinoMb, Facebook e Youtube). Toni pacati ed educati da ambo le parti nonostante punti di vista divergenti su questioni importanti come il recente commissariamento del Comune, l’aumento della Tassa Rifiuti e i cantieri presenti sul territorio per cui sono stati spesi e si spenderanno soldi pubblici.

