Ciclismo, Giro d’Italia 2023: presentata la Seregno-Bergamo, tappa di montagna in città

A poghi giorni dal via del 106° Giro d’Italia 2023, sabato 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi, a Stezzano, all’interno del parco scientifico Kilometro Rosso, sono stati presentati i 195 km che caratterizzeranno la 15° tappa del Giro, la Seregno-Bergamo in programma domenica 21 maggio e che è stata definita all’unanimità la tappa di montagna, in città.

Ciclismo, Giro d’Italia 2023: l’importanza dell’evento

Un’iniziativa importante al pari di quelle che sono promosse in Seregno gratificate dalla presenza di un pubblico numerose (aldilà di ogni previsione quello intervenuto lo scorso mercoledì nell’Auditorium Pierino Romanò per celebrare le imprese di Giacinto Santambrogio) e che in terra bergamasca stavolta è stata organizzata non solo per parlare della Corsa Rosa, ma anche per sottolineare quanto un evento come questo possa rappresentare una vetrina internazionale per una città e una provincia.

Ciclismo, Giro d’Italia 2023: la serata al Kilometro Rosso

Alla serata dove si è parlato di cultura e di sport erano presenti, tra gli altri, Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia e delle altre classiche di RCS Sport, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il sottosegretario con delega allo sport di Regione Lombardia Lara Magoni e Norma Gimondi in occasione della presentazione di una scultura dedicata a Felice, il suo indimenticato papà: anche molti sportivi di Seregno ricordano Gimondi quando il 2 giugno 1964 si classificò al secondo posto nella Targa Comune di Seregno – Coppa Ventennale della Resistenza per dilettanti. Un’opera ideata da Domenico e Fabio Bosatelli e realizzata dall’artista Emiliano Facchinetti in collaborazione con l’azienda Tino Sana, a ricordare le dieci vittorie più importanti del campione di Sedrina, partendo dalla Sanremo del 1974, vinta in maglia di campione del mondo.