Seregno si scalda per il Giro d’Italia: il programma di eventi del “Fuorigiro”

A Seregno c’è grande frenesia in vista del grande appuntamento con l’edizione numero 106 del Giro d’Italia, quando il 21 maggio la tappa partirà da piazzale Linate-8 ottobre.

“FuorigiroSeregno”, cartellone con partecipazione attiva di associazioni sportive e non

Per introdurre il clima di attesa all’evento sportivo e amplificare lo spirito della festa è stato predisposto un articolato cartellone denominato “FuorigiroSeregno”, in cui confluiscono incontri culturali, spettacoli, mostre ed eventi vari, coordinati dal comune di Seregno, in particolare dall’ufficio sport. Un cartellone che vede la partecipazione attiva di associazioni sportive e non, oltre che di varie realtà locali. Uno sforzo corale di tutta la comunità civica, che si appresta a vivere insieme un importante manifestazione sportiva e nello stesso tempo di aggregazione.

“FuorigiroSeregno”, il calendario dal 20 aprile

Il primo appuntamento è fissato per il 20 aprile, alle 21, all’auditorium di piazza Risorgimento con “Perdifiato, l’incredibile vita di Alfonsina Strada”, a cura dell’ufficio Cultura e dell’Asd Giacinto Santambrogio, storia di affermazione ed emancipazione. La storia di una donna che corre in volata contro il pregiudizio.

Sabato 21 aprile, alle 21, in sala Gandini, “Quando Seregno andò al Giro d’Italia”, a cura del circolo culturale San Giuseppe, cronaca di una straordinaria avventura nata all’oratorio San Rocco che ha accompagnato il mitico giro d’Italia del 1990; mercoledì 26 aprile, alle 21, all’Auditorium di piazza Risorgimento, “Tributo a Giacinto Santambrogio”, a cura di Unitel e Asd Giacinto Santambrogio, dall’inizio alla fine della carriera del ciclista Giacinto Santambrogio con foto, filmati e un giornalista che lo racconta; venerdì 28 aprile, alle 21, Auditorium “ “ZazarazzaZ”, a cura ufficio Cultura e Asd Giacinto Santambrogio; spettacolo teatrale da giornalista sportivo un omaggio alla bicicletta e alla musica tra parole immagini, ricordi, canzoni risate e lacrime con Marino Bartoletti e il Duo IDeA (Zelig). Il lunghissimo elenco prevede altri 35 appuntamenti cadenzati da inizio maggio fino al 21.

Giro d’Italia a Seregno: la tappa del 21 maggio

Sul fronte sportivo nell’area di partenza, oltre al podio per le firme e i veicoli delle squadre in corsa, la società Rcs, collocherà il villaggio degli sponsor della manifestazione. Il villaggio sarà accessibile dalle prime ore della mattina, attorno alle otto, e fino alla partenza, che è prevista verso mezzogiorno, e al successivo deflusso di tutti i veicoli di supporto. In città, i corridori faranno passerella e sfileranno per le vie fratelli Bandiera, Palestro, piazza Roma, corso del Popolo, via Umberto, Cristoforo Colombo, San Vitale, Stoppani, Parini, piazza Prealpi, via Briantina per arrivare nel territorio di Carate Brianza. La gara vera e propria, il cosiddetto “chilometro zero”, inizierà lungo un vialone, appena superata la strada Statale 36 del lago di Como e dello Spluga, da dove avverrà il via ufficiale della 15° tappa la Seregno-Bergamo di 181 chilometri. Il Giro è uno degli eventi sportivi più importanti tra quelli che si disputano lungo lo stivale e, probabilmente, quello che si connota per il più importante coinvolgimento popolare. A Seregno sono attese il 21 maggio oltre ventimila persone. Una data che verrà anche ricordata e festeggiata per il 40esimo anniversario della visita di Papa Karol Wojtyla.