Pedemontana: ad Arcore il pic-nic e la quercia monumentale

Dopo la camminata di febbraio, il cui percorso era stato sbarrato pochi giorni dopo, la mobilitazione contro Pedemontana nei boschi di Bernate passa dal pic-nic. L’appuntamento è per domenica 23 marzo, il ritrovo è in piazza Durini alle 10.30. Poi in programma passeggiata verso i boschi lasciati liberi dai cantieri, canti e pranzo al sacco con la partecipazione solidale del Coro Cantastoria Anpi Biassono e delle Wildflowers.

Pedemontana: ad Arcore la quercia monumentale, iscritta nel Registro degli Alberi Monumentali Italiani

È l’occasione per visitare la quercia che si trova nel cuore del parco dei Colli Briantei, già ferito dalle ruspe al confine con Velate, e che recentemente è stata inserita nel Registro degli Alberi Monumentali Italiani. Una pianta con una circonferenza di 4,20 metri.

“Un riconoscimento meritato per un albero testimone silenzioso della storia del territorio e custode di biodiversità – fa sapere il movimento dei Fridays for Future – È un gigante verde da proteggere, ma presto questo simbolo di forza e resistenza potrebbe non esserci più. Le ruspe di Pedemontana Lombarda avanzano e minacciano di cancellare per sempre questo tesoro naturale, in nome del profitto. Potete ancora vederla, visitarla e renderle omaggio, prima che venga cancellata per sempre dalla mano dell’uomo“.