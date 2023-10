Monza: mancano ancora 300 milioni per finanziare la metro Lilla

Mancano tra i 250 e i 300 milioni di euro per chiudere il quadro dei finanziamenti necessari a prolungare la metropolitana da Bignami a via Grigna a Monza: i fondi stanziati dal Governo, dalla Regione e dai Comuni di Monza, Milano, Sesto e Cinisello non sono sufficienti a coprire i costi, lievitati a causa degli aumenti dei prezzi dei materiali e dell’energia.

Monza: mancano ancora 300 milioni per la metro Lilla, il sindaco spera nel Governo

«Speriamo in un ulteriore contributo dello Stato – afferma il sindaco Paolo Pilotto – con i rappresentanti degli altri enti chiederò al Governo di integrare» i 946 milioni di euro annunciati. Il Pirellone ha messo sul tavolo 283 milioni, Monza 27,5, Cinisello 13, Sesto 4,5 mentre tra i 37 promessi da Milano rientrano i costi della progettazione effettuata da MM.

I tecnici a breve dovrebbero terminare l’esame delle osservazioni presentate da privati, associazioni e comitati allo studio di fattibilità in vista del rilascio del paur, il provvedimento autorizzativo unico regionale. Proprio il notevole numero di rilievi piovuti sull’opera sta ritardando la firma del documento propedeutico alla pubblicazione del bando con cui saranno affidati la stesura del progetto esecutivo e i lavori che, come confermato a luglio dall’assessora lombarda alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi, dovrebbero essere assegnati entro la fine del 2024 e terminare nel 2031.