Ksb sempre più per l’ambiente: una settimana di “green food” nel ristorante aziendale

Una settimana di piatti “green” nel ristorante aziendale per valorizzare e diffondere l’alimentazione a basso impatto ambientale. Sono stati serviti alla Ksb Italia di Concorezzo. Anche l’azienda – multinazionale specializzata in pompe, valvole e sistemi innovativi per il trasporto dei fluidi presente in Brianza con l’head quarter in Brianza – ha deciso di aderire alla Green food Week, l’iniziativa promossa da Foodinsider per valorizzare e diffondere l’alimentazione a basso impatto ambientale all’interno delle mense scolastiche, universitarie e aziendali.

Ksb sempre più per l’ambiente: prodotti biologici e locali, un giorno con menù totalmente vegetariano

Per tutta settimana la cucina ha sfornato almeno un primo o un secondo green, con prodotti biologici e locali che hanno richiesto poche risorse idriche ed energetiche. Giovedì scorso, giornata clou dell’iniziativa, è stato invece proposto un menù totalmente vegetariano a minimo impatto per l’ambiente, L’occasione ha offerto la possibilità di proporre piatti a base vegetale, con un’attenzione a ingredienti biologici provenienti da produzione locali, per contribuire alla riduzione del consumo di acqua e suolo.

I piatti sono stati serviti nel vero e proprio ristorante aziendale, introdotto nel 2010 che offre ai dipendenti menù che rispettano una dieta equilibrata e rispettosa dell’ambiente.

«Per l’azienda il benessere dei dipendenti è sempre al primo posto – ha commentato Riccardo Vincenti, consigliere delegato Ksb Italia – Anni fa abbiamo trasformato la mensa aziendale in un vero e proprio ristorante alzando la qualità dei piatti e introducendo allo stesso tempo menù sostenibili e a Km0».

Per l’azienda l’adesione a questa iniziativa rappresenta un ulteriore segnale di attenzione «che tutti noi – prosegue Vincenti – dovremmo sempre avere per il pianeta che ci ospita».

Ksb sempre più per l’ambiente: il bilancio di sostenibilità e le iniziative virtuose

Tra le innovazioni intraprese in questo ambito: la decisione di pubblicare ogni anno il bilancio di sostenibilità con i risultati raggiunti durante l’anno, la nascita del frutteto con 130 piante – con ciliegi, i fichi e i meli – i cui frutti sono a disposizione dei dipendenti, e l’installazione un impianto con pannelli fotovoltaici sul magazzino aziendale, «che presto potrebbe ulteriormente implementarsi – fanno sapere dall’azienda – Ma anche l’accordo stipulato con il fornitore per avere energia 100% proveniente da fonti rinnovabili».

La sede concorezzese dell’azienda ha inoltre ottenuto la certificazione Zero Emission. «Ma l’attenzione dell’azienda verso l’ecologia – chiudono da Ksb – prosegue con gli investimenti in innovazione e ricerca per rendere i prodotti Ksb sempre più ecologici e sostenibili».

Continua così ormai da decenni il percorso di Ksb Italia con un’attenzione particolare all’ambiente cercando di impattare e di inquinare il meno possibile, anzi a volte implementandolo.