Inflazione e caro bollette, Ksb di Concorezzo anticipa ai dipendenti l’aumento contrattuale

La KSB Italia brucia i tempi e gioca d’anticipo. Una mossa decisa per venire incontro alle esigenze dei propri dipendenti, costretti, come tutti, a fronteggiare la raffica di rincari di questi ultimi tempi. L’azienda, infatti, ha deciso di anticipare da inizio anno l’aumento previsto a giugno dal contratto nazionale collettivo. KSB Italia ha sede a Concorezzo.

Ksb Concorezzo dà una mano ai dipendenti: 600 euro in più in sei mesi

«Questa – commenta Riccardo Vincenti – consigliere delegato di KSB Italia spa – è stata una scelta fatta per aiutare tutti i lavoratori in un momento di difficoltà a causa dell’aumento generale dei prezzi». «In questo periodo di crescita esorbitante dei prezzi – precisa la società -, KSB Italia ha deciso di anticipare dall’inizio dell’anno gli aumenti salariali che scatteranno dal prossimo giugno e previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. L’azienda ha deciso di corrispondere dal primo gennaio 2023 un aumento del 4% sulla paga base contrattuale a tutti i dipendenti. Nel momento del rinnovo contrattuale questo importo, riconosciuto come anticipo, verrà a cessare in quanto sarà successivamente assorbito da quanto previsto dall’accordo nazionale. Caro bollette, aumento dei costi dei prodotti alimentari e la corsa dell’inflazione: sono tante le criticità che i dipendenti di KSB, come tutte le famiglie italiane, stanno fronteggiando. A fronte di questa situazione di grande incertezza e difficoltà come mai negli ultimi decenni, l’azienda ha deciso di sostenere i 250 collaboratori con questo bonus. Una scelta che avrà come conseguenza quella di una busta paga più alta. Se parametrizzata a un quinto livello (C3), si tratta di poco meno di 100 euro che per la durata dell’iniziativa corrispondono a circa 600 euro in sei mesi».

Il consigliere delegato Ksb: “Grazie ai dipendenti si raggiungono gli obiettivi”

«Questo gesto – aggiunge Vincenti – rappresenta un segno di riconoscimento dell’azienda verso tutti i dipendenti. È grazie a voi e al vostro impegno che KSB Italia ha raggiunto e raggiungerà i suoi obiettivi». L’azienda, che fa parte del Gruppo tedesco KSB SE & Co.KGaA, fornitore a livello mondiale di pompe, valvole e sistemi innovativi per il trasporto di tutti i tipi di fluidi, aveva già dimostrato attenzione al welfare e una particolare sensibilità nei confronti dei propri dipendenti.

Ksb Concorezzo, anche un frutteto e orto comuni, palestra e consulenza legale gratuita

La società, presente in Italia dal 1925, ritiene da sempre che ogni risultato sia merito del lavoro di squadra e di scelte condivise. «Negli ultimi anni – viene sottolineato – diverse sono state le iniziative realizzate: nel 2009 è nato il frutteto aziendale, simbolo di condivisione e di impegno verso l’ambiente, e nel 2015 si è aggiunto l’orto. Disponibili per tutti i collaboratori anche una palestra, una biblioteca con più di 1.000 volumi, un servizio di ristorazione interno, una navetta per raggiungere la sede da Milano e un avvocato che offre consulenza gratuita fuori dall’orario di lavoro. Inoltre per due giorni a settimana è possibile lavorare in smart working: l’azienda crede che la flessibilità dell’orario aiuti a rendere migliore l’ambiente di lavoro».