Ksb Italia, i cervelli rimangono a Concorezzo: «Così investiamo sui nostri giovani»

Non sempre gli elementi più capaci cercano spazio all’estero, alla ricerca di imprese in grado di valorizzarli. Anzi, spesso, rimangono in Italia per contribuire allo sviluppo delle aziende che hanno avuto fiducia in loro. C’è chi, dopo aver accumulato l’indispensabile esperienza, occupa ora posizioni di responsabilità. Casi come questi sono frequenti alla KSB Italia, presente in Italia dal 1925.

Ksb Italia, i cervelli rimangono a Concorezzo: l’azienda

La sede operativa è a Concorezzo, mentre centri service, agenzie di vendita e centri di assistenza tecnica si trovano in tutte le regioni. Rappresenta gli interessi del Gruppo KSB, nato nel 1871 in Germania, e fornitore mondiale di pompe, valvole e sistemi innovativi per il trasporto di fluidi. Il Gruppo è presente nei cinque continenti con circa 15mila collaboratori, società commerciali, stabilimenti produttivi, centri service e offre assistenza completa durante l’intero ciclo di vita del prodotto. Nella sede brianzola sono diversi i dipendenti che, assunti come neolaureati, ora ricoprono ruoli apicali.

Ksb Italia, i cervelli rimangono a Concorezzo: case history

«È il caso di Alessandro Rivolta, 36 anni, Ingegnere energetico con indirizzo termotecnico – precisa la stessa KSB – assunto nel 2015, all’età di 29 anni, dopo una prima esperienza nel reparto vendite pompe, in soli sette anni è diventato Coordinatore Application Engineering (pompe) per il mercato Building e OEM. Non ha mai pensato di lasciare KSB Italia, in quanto l’azienda gli ha sempre dato l’opportunità di crescere e applicare quanto appreso e studiato, ampliando sempre di più la sua conoscenza tecnica del mondo delle pompe. Ma non è l’unico caso: Francesco Donghi, assunto all’età di 24 anni, nel 2017, è oggi Responsabile Amministrazione Vendite per il reparto Building; Paolo Sala, entrato in azienda nel 2011, all’età di 25 anni, è oggi Responsabile Vendite Service Italia; Anna Vimercati, assunta all’età di 26 anni è oggi Valves Application Manager del reparto che si occupa della offerte e delle vendite valvole; Vincenzo Scerbo, entrato in KSB Italia all’età 26, nel 2011, è oggi Responsabile Vendite Industria, EPC, Chimica e Petrolchimica, mercati fondamentali e strategici per l’azienda».

Ksb Italia, i cervelli rimangono a Concorezzo: «Welfare per un ambiente a misura d’uomo»

«Quando si pensa a KSB Italia – precisa Riccardo Vincenti, consigliere delegato di KSB Italia – è giusto associarla ad una delle realtà industriali dove la parola welfare è legata ad una serie di misure che rendono l’ambiente di lavoro a misura d’uomo. KSB Italia considera le persone una risorsa fondamentale e l’investimento sui giovani, sulla loro formazione e sulla loro crescita, è da sempre una delle nostre priorità aziendali».

«La maggior parte dei quadri intermedi – spiega Mauro Ballabio, Responsabile Risorse Umane di KSB Italia – sono ingegneri nei quali l’azienda ha investito. L’azienda sa quanto sia importante non far fuggire i talenti».