Il piano per le salvare le scuole: Vedano al Lambro con Monza

Da settembre 2024 l’istituto comprensivo Salvo D’Acquisto di Monza acquisirà la elementare e la media di Vedano al Lambro che non hanno un numero sufficiente di alunni per garantire l’autonomia all’attuale polo scolastico Giovanni XXIII. La giunta ha accolto la richiesta formulata dai colleghi del Comune confinante e invierà la nuova proposta di dimensionamento in Provincia che entro venerdì dovrà inoltrare in Regione quella che dalla prossima stagione dovrebbe essere la mappa degli istituti in Brianza.

Il piano per le salvare le scuole: elementare e media di Vedano al Lambro con il compresivo monzese Salvo D’Acquisto

Con il passaggio dei due plessi vedanesi sotto la direzione del Salvo d’Acquisto il comprensivo di San Biagio-Cazzaniga salirà a 1.364 iscritti: «Non sarà il polo più grande della provincia – afferma il sindaco Paolo Pilotto – mi sono confrontato con la Regione che ha escluso la possibilità di accorpare le due scuole a quelle di San Fruttuoso» sia per la distanza tra i plessi sia perché non c’è continuità territoriale tra i due bacini.

Il piano per le salvare le scuole: a Monza la competenza della Tacoli passa a San Fruttuoso

La giunta ha, di conseguenza, confermato l’intenzione di trasferire la competenza della primaria Tacoli di via Vittor Pisani dall’istituto Don Milani a quello di San Fruttuoso con l’obiettivo di mantenere quest’ultima dirigenza che, senza questo intervento, sarebbe destinata a essere soppressa perché i tre plessi del quartiere complessivamente non arrivano, seppur di poco, ai 600 iscritti. «Sarebbe paradossale perdere l’autonomia – commenta Pilotto – visto che, calcolatrice alla mano, i nove poli attuali hanno una media di 900 studenti ciascuno».

Il parere positivo della Provincia è scontato, mentre entro la fine di novembre dovrebbe arrivare quello del Pirellone.

Il piano per le salvare le scuole: la consulta di San Fruttuoso approva

La consulta San Fruttuoso peraltro ha nel frattempo appoggiato la scelta del sindaco Paolo Pilotto di mantenere l’autonomia dell’istituto comprensivo del quartiere, accorpando ad esso la primaria Tacoli. È quanto è stato deciso dall’assemblea, riportato in una lettera approvata e inviata all’attenzione del sindaco settimana scorsa.

Dopo il parere negativo espresso dalla vicina consulta di Triante (sul cui territorio si trova la scuola Tacoli, oggi parte del comprensivo Don Milani), la vicenda legata al ridimensionamento dei comprensivi richiesta dalla Provincia, in base a normative regionali, è stata affrontata anche dal parlamentino di San Fruttuoso nella seduta dello scorso 6 novembre.

«I buoni numeri in crescita dell’istituto dimostrano la qualità che l’offerta formativa ha raggiunto – si legge nel documento approvato dalla consulta – in un contesto di quartiere concorrenziale per la presenza di altre scuole dell’infanzia e paritarie oltre alle scuole del Collegio della Guastalla». Aggregare al comprensivo di San Fruttuoso anche la primaria Tacoli pare agli occhi della consulta «la migliore scelta possibile. Essa assicurerebbe l’autonomia dei tre comprensivi limitrofi con un numero di alunni ben al di sopra del limite dei 600 oggi in vigore per il mantenimento dell’autonomia scolastica (oggi il numero degli iscritti al comprensivo San Fruttuoso è di 610 alunni, nda)».

Per questo la consulta propone di creare un tavolo di confronto anche con le altre consulte vicine: Triante e San Carlo San Giuseppe.

Intanto la Provincia non ha ancora preparato la relazione con le proposte arrivate dai singoli comuni, che dovranno essere inviate in Regione entro il 17 novembre.